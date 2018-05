Congo já registrou 58 casos de ebola, com 27 mortes

A epidemia de ebola, que já matou 27 pessoas na República Democrática do Congo (RDC), está em um “momento decisivo”, afirmou nesta quarta-feira (23) a Organização Mundial de Saúde (OMS), que espera vacinar 10.000 pessoas no próximo mês.

“As próximas semanas realmente nos dirão se esta epidemia se espalhará para áreas urbanas, ou se poderemos controlá-la”, disse o diretor do programa de gestão de emergências da OMS, Peter Salama, durante uma sessão especial da organização em Genebra.

“Estamos em uma encruzilhada, em um momento decisivo”, ressaltou.

A epidemia de Ebola foi declarada em 8 de maio em Bikoro, uma cidade de 200.000 habitantes localizada no noroeste da RDC. O vírus já matou 27 pessoas entre os 58 casos registrados, de acordo com o último relatório da OMS publicado nesta quarta-feira.

Salama explicou à AFP que “ainda é muito cedo para saber para onde a [epidemia] irá”. “Saberemos se vai se espalhar se houver casos adicionais nos grandes centros urbanos”, ou se houver casos “em países vizinhos”, acrescentou.

Segundo a OMS, os primeiros casos apareceram no início de abril em uma área rural no noroeste da RDC, antes de se espalharem para Mbandaka, uma cidade de cerca de 1,5 milhão de habitantes localizada às margens do rio Congo e conectada à capital, Kinshasa, por vias navegáveis.

Sete casos (incluindo quatro confirmados) foram registrados na cidade de Mbandaka, segundo a OMS.

Um caso em zona urbana significa que a epidemia “pede se propagar rapidamente”, declarou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante a sessão sobre o Ebola.

Fugas

Três pacientes infectados com o vírus se retiraram de uma ala de isolamento de um hospital de Mbandaka, segundo as autoridades de saúde local.

Segundo Henry Gray, coordenador de emergência da organização Médicos Sem Fronteiras na cidade, “o primeiro paciente, que estava prestes a ser curado, deixou o hospital na noite de domingo”.

“Os outros dois deixaram a estrutura com suas famílias na noite de segunda para terça-feira: um deles morreu em sua casa, o segundo foi trazido de volta ao centro e faleceu durante a noite”, disse, ressaltando que “a hospitalização forçada não pode ser uma solução para enfrentar a epidemia”.

Vacinação

Questionado pela AFP, Salama também explicou que a campanha para vacinar os profissionais da saúde e aqueles em contato com os doentes continua. A organização espera vacinar cerca de 10.000 pessoas até o final de junho.

Esta vacina não deve ser considerada, no entanto, como uma “solução milagrosa”, mas como “uma parte da resposta”, apontou Salama.

O membro da OMS lembrou que, mesmo se forem curadas do ebola, as pessoas ainda podem transmitir o vírus por via sexual durante meses, ou até anos.

(Com AFP)