Como foi a captura do urso que causou pânico em povoado no Japão

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Uma megaoperação no Japão culminou na captura de um urso em Utsunomiya, após dias de busca que paralisaram a cidade. O incidente ressalta o crescente problema de conflitos entre humanos e ursos-negros-asiáticos no país. Escolas foram fechadas, e a mídia acompanhou a ação que levou à tranquilização do animal.

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Um urso foi capturado nesta terça-feira, 9, na cidade de Utsunomiya, no Japão, após uma megaoperação que mobilizou autoridades, moradores e a mídia japonesa. A busca que durou dias revela um problema vivido no país: o aumento dos conflitos entre humanos e animais silvestres.

A espécie do urso que parou a cidade japonesa, o urso-negro-asiático, pode chegar a pesar 200 kg e medir 1,90 metro de comprimento. Esse animal é um dos mais comuns no país asiático.

Utsunomiya, onde o urso foi avistado pela primeira vez no último sábado, 6, possui 500 mil habitantes e se localiza na província de Tochigi, ao norte de Tóquio. Como forma de prevenir ataques, as atividades de 94 escolas municipais de ensino fundamental e médio da região foram suspensas e o governo recomendou que os moradores permanecessem em casa.

O animal voltou a ser visto nesta terça-feira, 9, o que levou ao isolamento da área de um bairro residencial. As autoridades foram acionadas e o patrulhamento das ruas durou cerca de uma hora. Durante esse tempo, canais da televisão japonesa acompanhavam a operação e faziam imagens aéreas através de helicópteros. Ao ser identificado, o urso adulto, que pesava cerca de 100 kg, foi abatido por um dardo tranquilizante. A equipe responsável o retirou do local, mas ainda não se sabe qual será seu destino.

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Outros casos

Na quarta-feira passada, 3, outro urso da mesma espécie foi avistado na cidade de Fukushima. Nessa ocasião, o animal invadiu duas fábricas, foi gravado por uma câmera de segurança perseguindo um trabalhador e feriu quatro pessoas.

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Esses casos ocorreram em meio a um crescimento da presença de ursos em ambientes ocupados pelos seres humanos no Japão. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Ambiente, em 2025, 20 pessoas morreram em decorrência de ataques desses animais. No ano passado, foram contabilizados 240 incidentes envolvendo ursos. Ambas as estatísticas bateram recordes no país.