🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Como foi a captura do urso que causou pânico em povoado no Japão

Autoridades encontraram o animal após dias de busca

Por Gabriel Bussolotti Silveira 9 jun 2026, 15h06 | Atualizado em 9 jun 2026, 15h32
Urso capturado pelas autoridades
Urso capturado pelas autoridades (UTSUNOMIYA CITY HALL VIA JIJI PRESS/AFP)
Continua após publicidade
Como foi a captura do urso que causou pânico em povoado no Japão Priorize VEJA no Google

Um urso foi capturado nesta terça-feira, 9, na cidade de Utsunomiya, no Japão, após uma megaoperação que mobilizou autoridades, moradores e a mídia japonesa. A busca que durou dias revela um problema vivido no país: o aumento dos conflitos entre humanos e animais silvestres. 

A espécie do urso que parou a cidade japonesa, o urso-negro-asiático, pode chegar a pesar 200 kg e medir 1,90 metro de comprimento. Esse animal é um dos mais comuns no país asiático.

Utsunomiya, onde o urso foi avistado pela primeira vez no último sábado, 6, possui 500 mil habitantes e se localiza na província de Tochigi, ao norte de Tóquio. Como forma de prevenir ataques, as atividades de 94 escolas municipais de ensino fundamental e médio da região foram suspensas e o governo recomendou que os moradores permanecessem em casa.

Siga

O animal voltou a ser visto nesta terça-feira, 9, o que levou ao isolamento da área de um bairro residencial. As autoridades foram acionadas e o patrulhamento das ruas durou cerca de uma hora. Durante esse tempo, canais da televisão japonesa acompanhavam a operação e faziam imagens aéreas através de helicópteros. Ao ser identificado, o urso adulto, que pesava cerca de 100 kg, foi abatido por um dardo tranquilizante. A equipe responsável o retirou do local, mas ainda não se sabe qual será seu destino.

Continua após a publicidade

Outros casos

Na quarta-feira passada, 3, outro urso da mesma espécie foi avistado na cidade de Fukushima. Nessa ocasião, o animal invadiu duas fábricas, foi gravado por uma câmera de segurança perseguindo um trabalhador e feriu quatro pessoas.

Continua após a publicidade

Esses casos ocorreram em meio a um crescimento da presença de ursos em ambientes ocupados pelos seres humanos no Japão. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Ambiente, em 2025, 20 pessoas morreram em decorrência de ataques desses animais. No ano passado, foram contabilizados 240 incidentes envolvendo ursos. Ambas as estatísticas bateram recordes no país.

Publicidade
TAGS:
Animais
Ataque
autoridades
Japão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).