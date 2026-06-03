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Um urso-negro-asiático causou pânico e feriu quatro pessoas em Fukushima, Japão, atacando em áreas comerciais e residenciais. O incidente, capturado em vídeo, destaca o preocupante aumento de conflitos entre humanos e animais no país. Escolas e fábricas foram fechadas enquanto a polícia busca o animal.

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Um urso-negro-asiático atacou pessoas nesta terça-feira, 2, no nordeste do Japão e deixou pelo menos quatro feridos. O fato ocorreu em uma área comercial e residencial da cidade de Fukushima e foi gravado por câmeras de segurança e por celulares de pessoas. Esse é mais um episódio que revela o aumento dos conflitos entre humanos e animais silvestres no país.

A espécie do urso que cometeu os ataques, o urso-negro-asiático, pode chegar a pesar 200 kg e medir 1,90 metro de comprimento. Essa espécie de animal é uma das mais comuns no Japão.

Confira o vídeo do momento em que o urso persegue um trabalhador da Siderúrgica de Fukushima e o derruba no chão:

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Nas imagens registradas pela câmera de segurança da empresa, é possível ver que o urso surge repentinamente na entrada da fábrica e começa a correr atrás de um trabalhador. O homem tenta correr, porém é alcançado pelo animal. Aparentemente, o funcionário da siderúrgica não sofreu graves ferimentos. Em seguida, o urso invade as instalações da indústria de base, onde atacou outro trabalhador com cerca de 60 anos.

Segundo a mídia japonesa, o urso também feriu uma mulher de cerca de 80 anos na vizinhança e um funcionário de cerca de 60 anos nas instalações de outra fábrica. O estado de saúde das vítimas não foi revelado.

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Após os ataques, a Siderurgia de Fukushima acionou policiais e bombeiros. Até esta quarta-feira, 3, o animal ainda não tinha sido encontrado e acreditava-se que ele ainda estivesse na fábrica. De acordo com a mídia, a polícia declarou estado de emergência, situação que permite o abate do urso. Em decorrência dessa situação, escolas próximas foram fechadas e a fábrica também suspendeu suas operações.

O caso ocorreu em meio a um crescimento de ataques de ursos no Japão. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Ambiente, em 2025, 20 pessoas morreram em decorrência de ataques desses animais. No ano passado, foram contabilizados 240 incidentes envolvendo ursos. Ambas as estatísticas bateram recordes no país.