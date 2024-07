Comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após barulho de tiros

Um comício do ex-presidente Donald Trump foi interrompido nesta tarde na cidade de Butler, na Pensilvânia, depois de barulhos de tiros serem ouvidos no local. O candidato republicano à presidência foi retirado do palanque e aparecia com o rosto sangrando.

De acordo com o Serviço Secreto dos EUA, Trump está bem. “Um incidente ocorreu na tarde deste 13 de julho em um comício na Pensilvânia”, escreveu o porta-voz do órgão, Anthony Guglielmi, em um comunicado público. “O Serviço Secreto já implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro. Esta é agora uma investigação ativa sob o Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis.”

A equipe de campanha de Trump também reafirmou que o empresário está bem e que foi encaminhado para um hospital próximo. Um participante do evento foi morto e outro ficou gravemente ferido, de acordo com as primeiras informações das autoridades locais. O atirador também foi morto, de acordo com o noticiário local.

BREAKING: Donald Trump pumps his fist as blood covers his face after 'pops' ring out. pic.twitter.com/XSLVR055bv — Collin Rugg (@CollinRugg) July 13, 2024

Nas imagens, que eram transmitidas ao vivo e também circulam na internet, Trump e apoiadores ao seu redor se abaixam quando o som dos disparos estoura. O ex-presidente também reage à ferida no rosto. Agentes de segurança imediatamente sobem ao palco para socorrer o ex-presidente e retirá-lo do palco. Trump se levanta, já com um sangramento no rosto e, antes de sair, acena para a multidão, sob aplausos.

O atentado acontece em um momento conturbado da campanha presidencial americana, com o opositor de Trump, o presidente Joe Biden, sofrendo pressão – inclusive dos próprios democratas – para desistir do pleito depois de suas últimas aparições públicas, em que o político de 81 anos transmitiu uma imagem debilitada. Trump aparece com uma margem apertada à frente de Biden nas pesquisas.