Com 20% da população idosa, Uruguai teme impacto devastador

Com um em cada cinco habitantes acima dos 60 anos, uma das taxas mais altas do mundo, o Uruguai teme que o coronavírus traga graves consequências ao país.

Para efeito de comparação, apenas 13% dos brasileiros são idosos.

Nesta quinta (19), o Sindicato Nacional de Médicos divulgou uma carta em que pede o início imediato da reclusão obrigatória, tal qual já fazem Itália e Espanha.

“Entendemos que a conduta do governo em uma crise como essa precisa de ajustes. Requer liderança mais forte, presença mais forte das autoridades de saúde. É necessário mudar a maneira como as decisões estão sendo processadas”, diz trecho do comunicado.

Até o momento, o Uruguai tem 79 casos, sendo que a epidemia teve início na última sexta (13). Entre as cidades já afetadas estão a capital, Montevidéu, Canelones, Maldonado, Colônia e Salto. Segundo o Ministério da Saúde, todos os doentes estão estáveis e têm sintomas leves.

O governo do Uruguai vem implementando uma série de medidas para conter o avanço do Covid-19, como o fechamento de todo comércio não essencial. Permanecem abertos apenas farmácias e supermercados.

Mas as autoridades ainda não decretaram reclusão obrigatória temendo os efeitos econômicos que um decreto do tipo trará.