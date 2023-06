Colômbia suspende buscas por Wilson, cão que resgatou crianças perdidas

O Exército colombiano anunciou nesta semana o fim das buscas pelo pastor belga Wilson, que ajudou a localizar Lesly, Soleiny, Cristin Neryman e Tien Noriel, as quatro crianças perdidas na selva amazônica por 40 dias. Segundo o comandante das Forças Especiais, general Pedro Sanchez, seria extremamente “improvável” encontrar o cachorro desaparecido desde 9 de junho, quando os menores foram resgatados.

Durante o anúncio feito na Praça de Armas da Casa de Nariño, em Bogotá, Sanchez prestou uma homenagem aos militares e indígenas que participaram da Operação Esperança, nome dado à missão de encontrar as crianças perdidas.

“Wilson é um militar nosso. Fizemos absolutamente tudo ao nosso alcance, não medimos esforços para encontrá-lo, mas sabemos que é praticamente improvável que possamos encontrá-lo”, disse.

Sanchez também reconheceu a importância do animal para a instituição e reconheceu a perda do pastor belga como a de qualquer membro das Forças Armadas. O general afirmou que Wilson seria “lembrado” pelo povo colombiano da mesma maneira que “outros caninos” e soldados que “ofereceram suas vidas” pelo Exército. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o ministro da Defesa, Iván Velásquez, também participaram da homenagem.

Durante o evento, Petro entregou medalhas da Ordem Boyacá, a segunda maior condecoração para militares e a maior para civis, aos soldados e nativos que participaram da operação.

O pastor belga de seis anos foi criado no Exército e recrutado para ajudar na missão de busca pelas crianças que durou mais de um mês. Um dia antes do sucesso da Operação Esperança, no dia 6 de junho, o Exército anunciou o desaparecimento do animal.

Uma das hipóteses levantadas de Wilson ter se perdido seria que ele ficou desorientado devido às condições hostis da região, local com uma densa folhagem que impede a visão a mais de 20 metros de distância. A umidade e as condições favoráveis também foi um fator levado em conta para seu desaparecimento, já que esses mesmo motivos impediram que o localizador de satélite que o pastor usava fosse localizado.

O general Hélder Giraldo, comandante das Forças Armadas, deu a primeira ordem para seguir o rasto do animal. De acordo com ele, nenhum “camarada caído” deve ficar “abandonado no campo de combate”.

Ao todo, mais de 70 militares participaram da busca por Wilson. Entre as estratégias usadas para encontrá-lo estava o recrutamento de duas fêmeas no cio para tentar atraí-lo. Os soldados também colocavam comida em alguns pontos estratégicos para permitir que o animal se mantivesse forte até ser finalmente localizado. Segundo os relatos das crianças, o pastor já se encontrava debilitado quando conseguiu encontrá-las.

