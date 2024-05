Colisão de trens na Argentina deixa pelo menos 90 feridos; veja vídeos

Uma colisão entre dois trens do metrô de superfície em Buenos Aires, na Argentina, deixou ao menos 90 feridos nesta sexta-feira, 10, dos quais 51 foram internados em hospitais. Não foram registrados mortos no descarrilamento, que envolveu as linhas de San Martín e Palermo.

A Polícia Federal e o Conselho de Segurança nos Transportes abriram uma investigação sobre o acidente, que ocorreu próximo à estação de Palermo, às 10h31. Entre as hipóteses das causas, ganha espaço a de falha no sistema de sinalização da linha, que pode ter ficado fora do ar devido a roubos de cabos na área, segundo o jornal argentino Clarín. Outra linha de apuração analisa se houve falha na comunicação a respeito do trem de manutenção que estava parado – o da linha de Palermo –, ou se ele não estava autorizado a circular na via.

Argentina: two trains collided in Buenos Aires, at least 60 people were injured. pic.twitter.com/4OHGygY6uT — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 10, 2024 Continua após a publicidade

Operação de emergência

Uma operação do sistema de atendimento médico de emergência (SAME), bombeiros e policiais foi enviada à área no nordeste da capital para conter a situação. Duas pessoas tiveram que ser resgatadas de helicóptero, uma delas com trauma torácico e fratura em membro superior. Outros dois passageiros sofreram traumatismo craniano.

“Não há pessoas presas (nos escombros) ou mortas”, observaram os bombeiros da cidade. Em cerca de 40 minutos, a operação conseguiu contabilizar os feridos e transferir os casos mais graves para os hospitais Fernández, Pirovano e Rivadavia.

Choque de trenes en Palermo hay decenas de heridos, hace semanas los trabajadores venían advirtiendo que se estaba trabajando sin señalamiento, por los recortes del desgobierno. Una locura! Estas son las consecuencias pic.twitter.com/1FoofO6TN4 — Mariana Campos (@camposmar88) May 10, 2024

ESTO PASA AHORA.

Choque y descarrilamiento en Palermo. Una formacion con pasajeros del tren San Martin chocó a otra que iba vacía. pic.twitter.com/UBaJsToIU5 — Fino Martinez (@finomartinez) May 10, 2024

O acidente afetou o funcionamento do metrô, principalmente entre as estações Villa del Parque e Pilar. Em paralelo, o trânsito em avenidas próximas foi interrompido porque ocorreu um derramamento de combustível da locomotiva que atingiu a o trem de manutenção.

“Vivos por milagre”

Em entrevista ao Clarín, um homem que saiu mancando do acidente disse que estava com a família e conseguiu salvar o bebê antes que ele fosse jogado para fora do vagão. “Estamos bem, mas todos foram afetados. O trem primeiro parou, e depois voltou a andar, e foi então que sentimos o choque. Minha esposa bateu na nuca”, comentou ao jornal argentino.

Assim que ocorreu o acidente, um dos passageiros, visivelmente chocado, pegou o celular e filmou parte da cena de dentro de um carro. “Estamos vivos por milagre”, ele disse para si mesmo, como mostra o vídeo a seguir.

ESTADO AUSENTE.

Esto pasa cuando despediste trabajadores y no haces inversiones, en pos de PRIVATIZAR.

“Estamos vivos de milagro”

Es la síntesis de lo que estamos viviendo los argentinos.

Trenes argentinos.

Palermo. pic.twitter.com/NLnSMowsvx — Natacha (@NachaLuna1) May 10, 2024