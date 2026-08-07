Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Mundo

Ciclone bomba já atingiu os EUA em 2026: relembre o que aconteceu

O mesmo fenômeno agora avança pelo sul do Brasil, provocando alertas de temporais e ventos intensos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 11h19 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h59
Nove cobre a cidade de Charlotte, nos EUA, durante a passagem de um ciclone bomba em 31 de janeiro de 2026.
Nove cobre a cidade de Charlotte, nos EUA, durante a passagem de um ciclone bomba em 31 de janeiro de 2026. (Peter Zay/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Ciclone bomba já atingiu os EUA em 2026: relembre o que aconteceu Priorizar nos meus resultados Google

Antes de avançar pela região Sul do Brasil, o ciclone bomba que provoca alertas de temporais e ventos intensos no país já havia causado uma onda de frio extremo nos Estados Unidos no início deste ano. O fenômeno atingiu uma ampla faixa do território americano, provocando nevascas intensas, temperaturas abaixo de zero, cancelamentos de voos e mortes associadas às condições climáticas.

A tempestade cobriu de gelo e neve áreas entre a costa do Golfo do México e a região da Nova Inglaterra. Cerca de 150 milhões de pessoas ficaram sob alertas de frio intenso, com sensação térmica próxima de zero grau ou abaixo disso em partes do sul dos Estados Unidos. Na Flórida, meteorologistas classificaram o episódio como a massa de ar mais fria registrada no sul do estado desde dezembro de 1989.

Caminho limpo de neve em formato de cruz, com montes altos de neve branca nas laterais, em uma rua com carros estacionados e pessoas ao fundo, sob sol forte
Passagens estreitas na faixa de pedestres após a tempestade de inverno Hernando, no Queens, Nova York. 24/02/2026 – (Lindsey Nicholson/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
Continua após a publicidade

O ciclone bomba, nome dado a sistemas de baixa pressão que se fortalecem rapidamente, provocou uma das maiores nevascas já registradas em algumas regiões da Carolina do Norte. Na cidade de Charlotte, a maior do estado, o acumulado chegou a quase 30 centímetros de neve, em um dos cinco maiores eventos do tipo já registrados no local.

Siga
Pessoa agasalhada com casaco preto, capuz e mochila amarela, caminhando na neve com bastões de trekking, em dia de nevasca
Morador de Charlotte caminha na neve durante a tempestade de inverno Gianna, com ciclone-bomba que levou nevascas para a Carolina do Norte, nos EUA. 31/01/2026 – (Peter Zay/Anadolu/Getty Images)
Continua após a publicidade

Os impactos também atingiram o transporte aéreo. Durante apenas um fim de semana de janeiro, mais de 4. 600 voos foram cancelados em todo o país. O aeroporto internacional de Charlotte foi um dos mais afetados, com centenas de operações suspensas.

Além da neve e do frio extremo, a tempestade provocou cortes de energia em dezenas de milhares de imóveis. Mais de 110 mortes relacionadas ao período de tempestades de inverno foram registradas nos Estados Unidos no fim de janeiro, segundo autoridades locais. Em Nova York, ao menos 14 pessoas morreram durante a onda de frio.

Carro escuro com bagageiro de teto trafegando em rua coberta por neve intensa, com árvores sem folhas e outros veículos ao fundo, em dia de nevasca
Neve cobre Charlotte durante a tempestade de inverno Gianna, enquanto um ciclone-bomba traz neve intensa para Carolina do Norte (EUA). 31/01/2026 – (Peter Zay/Anadolu/Getty Images)
Continua após a publicidade

O que é um ciclone bomba

O ciclone bomba, também chamado de ciclogênese explosiva ou bombogênese, ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em curto período de tempo, por conta do encontro entre o ar frio e o ar quente. Para receber essa classificação, a pressão central do sistema precisa cair pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas.

No Brasil, o fenômeno teve início na quinta-feira, 6, e resultou na passagem de um tornado no Rio Grande do Sul. O impacto do ciclone bomba se estende ao Sudeste, onde a impulsão de frentes frias gera ventanias severas. No Rio de Janeiro, a prefeitura e o governo estadual suspenderam as aulas da rede pública nesta sexta-feira devido à previsão de rajadas que podem ultrapassar 90 km/h.

Publicidade
TAGS:
Clima
Estados Unidos
mudança climática
vento
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).