Ciclone bomba já atingiu os EUA em 2026: relembre o que aconteceu

Ler Resumo





O ciclone bomba que causa alertas no Brasil já havia provocado uma onda de frio extremo nos EUA, com nevascas intensas, temperaturas abaixo de zero, cancelamentos de voos e mortes. Agora, o fenômeno atinge o Sul do país, causando temporais e ventos fortes, inclusive com um tornado no RS e aulas suspensas no RJ. Entenda mais sobre esse fenômeno.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Antes de avançar pela região Sul do Brasil, o ciclone bomba que provoca alertas de temporais e ventos intensos no país já havia causado uma onda de frio extremo nos Estados Unidos no início deste ano. O fenômeno atingiu uma ampla faixa do território americano, provocando nevascas intensas, temperaturas abaixo de zero, cancelamentos de voos e mortes associadas às condições climáticas.

A tempestade cobriu de gelo e neve áreas entre a costa do Golfo do México e a região da Nova Inglaterra. Cerca de 150 milhões de pessoas ficaram sob alertas de frio intenso, com sensação térmica próxima de zero grau ou abaixo disso em partes do sul dos Estados Unidos. Na Flórida, meteorologistas classificaram o episódio como a massa de ar mais fria registrada no sul do estado desde dezembro de 1989.

Continua após a publicidade

O ciclone bomba, nome dado a sistemas de baixa pressão que se fortalecem rapidamente, provocou uma das maiores nevascas já registradas em algumas regiões da Carolina do Norte. Na cidade de Charlotte, a maior do estado, o acumulado chegou a quase 30 centímetros de neve, em um dos cinco maiores eventos do tipo já registrados no local.

Continua após a publicidade

Os impactos também atingiram o transporte aéreo. Durante apenas um fim de semana de janeiro, mais de 4. 600 voos foram cancelados em todo o país. O aeroporto internacional de Charlotte foi um dos mais afetados, com centenas de operações suspensas.

Além da neve e do frio extremo, a tempestade provocou cortes de energia em dezenas de milhares de imóveis. Mais de 110 mortes relacionadas ao período de tempestades de inverno foram registradas nos Estados Unidos no fim de janeiro, segundo autoridades locais. Em Nova York, ao menos 14 pessoas morreram durante a onda de frio.

Continua após a publicidade

O que é um ciclone bomba

O ciclone bomba, também chamado de ciclogênese explosiva ou bombogênese, ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em curto período de tempo, por conta do encontro entre o ar frio e o ar quente. Para receber essa classificação, a pressão central do sistema precisa cair pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas.

No Brasil, o fenômeno teve início na quinta-feira, 6, e resultou na passagem de um tornado no Rio Grande do Sul. O impacto do ciclone bomba se estende ao Sudeste, onde a impulsão de frentes frias gera ventanias severas. No Rio de Janeiro, a prefeitura e o governo estadual suspenderam as aulas da rede pública nesta sexta-feira devido à previsão de rajadas que podem ultrapassar 90 km/h.