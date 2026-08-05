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Ciência

O que é o ciclone bomba que deve se formar sobre o Brasil nos próximos dias

Inmet monitora formação entre os dias 6 e 8 de agosto, com previsão de tempestades severas na Região Sul

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h08 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h34
Imagem de satélite mostrando um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa do Brasil e Uruguai. O ciclone tem um centro bem definido e nuvens espirais brancas, contrastando com o azul escuro do oceano e o verde da terra. Uma faixa azul escura com o texto CICLONE EXTRATROPICAL em branco cobre a parte inferior da imagem
chuva  (INMET/Divulgação)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora a formação de um ciclone extratropical na Região Sul do Brasil nos próximos dias, que pode resultar em tempestades severas. As previsões da entidade apontam para condições favoráveis para a ocorrência de uma ciclogênese explosiva, chamada popularmente de ciclone bomba.

A Região Sul deve ser a mais impactada entre os dias 6 e 8 de agosto com possibilidade de ocorrência de chuva, temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e granizo. Na faixa costeira e especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, são esperadas rajadas de vento superiores a 60 km/h.

Após o afastamento do ciclone para o oceano, o ar frio deve avançar sobre o centro-sul do país, provocando a queda das temperaturas, também no Centro-Oeste e Sudeste.

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O que é um ciclone bomba?

Uma ciclogênese explosiva, também conhecida como bombogênese ou, popularmente, como ciclone bomba, ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em curto período de tempo, por conta do encontro entre o ar frio e o ar quente.

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A diferença de temperatura diminui a pressão dentro do ciclone em relação às áreas ao redor, o que acelera o deslocamento do ar e pode deixar os ventos mais fortes.

Os modelos do Inmet indicam um cenário favorável para a formação de um ciclone extratropical, mas a classificação para ciclone bomba dependerá da confirmação da intensidade da queda da pressão atmosférica durante sua evolução.

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Alertas do Inmet

O Inmet mantém avisos para estados do Centro-Sul a partir desta quarta, 5, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em áreas do centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul, todo o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a divisa entre São Paulo e Paraná.

A partir de quinta, 6, o sistema se intensificará e o avanço de uma frente fria elevará o nível de atenção. O aviso previsto é laranja de perigo para tempestades para o sul de Mato Grosso do Sul, oeste e sul do Paraná, Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul, áreas onde são esperados os impactos mais significativos associados ao sistema.

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O aviso amarelo de perigo potencial permanece para tempestades abrangendo as demais áreas do Sul do Brasil, o centro e sul de Mato Grosso do Sul e a divisa entre São Paulo e Paraná.

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