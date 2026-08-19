É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

Chile decreta estado de catástrofe após enchentes e deslizamentos de terra

Fortes chuvas deixaram ao menos um morto e cerca de 2 mil pessoas afetadas na região de Antofagasta

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 15h12 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h43
Esta imagem divulgada pela assessoria de imprensa da Presidência do Chile mostra o presidente chileno, José Antonio Kast, dirigindo-se à nação durante um pronunciamento televisionado no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, em 15 de abril de 2026.
O presidente chileno, José Antonio Kast, dirigindo-se à nação durante um pronunciamento televisionado no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, em 15 de abril de 2026 (Presidência do Chile/Divulgação)
Continua após publicidade
Chile decreta estado de catástrofe após enchentes e deslizamentos de terra Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do Chile, José Antonio Kast, decretou nesta terça-feira, 18, estado de exceção constitucional por catástrofe na província de Tocopilla, no norte do país, após fortes chuvas provocarem enchentes e deslizamentos de terra.

Kast determinou que todos os recursos humanos e materiais sejam disponibilizados para enfrentar a emergência na cidade que fica a cerca de 1.530 quilômetros de Santiago.

De acordo com o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta ante Desastres (Senapred) — que emitiu um alerta vermelho para Antofagasta, Taltal, Mejillones e Tocopilla devido às condições meteorológicas adversas —, o temporal deixou ao menos um morto e cerca de 2 mil pessoas afetadas na região de Antofagasta.

Continua após a publicidade

+ Kast propõe cortar acesso a serviços públicos para condenados por crime organizado

Siga

O subsecretário do Interior, Máximo Pavez, afirmou que o Chile enfrenta condições anormais associadas a um episódio intenso do fenômeno El Niño. Segundo ele, o governo vinha adotando medidas preventivas, mas a intensidade das precipitações provocou danos que não poderiam ser totalmente evitados.

Já a prefeita de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, classificou a situação como uma tragédia e afirmou que a dimensão dos danos superou as previsões das autoridades locais. Ela também relatou o possível desaparecimento de três pessoas, informação que ainda não foi confirmada pelo governo. 

Continua após a publicidade

Destruição

A chuva foi considerada excepcional para a região, marcada por um clima desértico. Em apenas um dia, o volume registrado em Tocopilla chegou a cerca de 30 milímetros — aproximadamente seis vezes o que costuma chover ao longo de um ano. Segundo autoridades locais, cerca de 60% das residências foram afetadas.

Imagens divulgadas por moradores nas redes sociais mostram correntes de água e lama percorrendo as ruas e arrastando veículos, lixo e destroços em direção ao mar. 

Continua após a publicidade

O mau tempo também causou danos nas regiões de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía, no sul do país. Os ventos fortes chegaram a provocar tornados em alguns locais.

O temporal desta quarta-feira ocorre enquanto o Chile enfrenta uma temporada de tempestades que já alcançou dez das 16 regiões do país, deixando ao menos 15 mortos. 

Publicidade
TAGS:
Chile
Chuvas
El Niño
mudança climática
presidente do chile
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).