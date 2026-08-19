Chile decreta estado de catástrofe após enchentes e deslizamentos de terra

O presidente do Chile, José Antonio Kast, decretou nesta terça-feira, 18, estado de exceção constitucional por catástrofe na província de Tocopilla, no norte do país, após fortes chuvas provocarem enchentes e deslizamentos de terra.

Kast determinou que todos os recursos humanos e materiais sejam disponibilizados para enfrentar a emergência na cidade que fica a cerca de 1.530 quilômetros de Santiago.

De acordo com o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta ante Desastres (Senapred) — que emitiu um alerta vermelho para Antofagasta, Taltal, Mejillones e Tocopilla devido às condições meteorológicas adversas —, o temporal deixou ao menos um morto e cerca de 2 mil pessoas afetadas na região de Antofagasta.

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O subsecretário do Interior, Máximo Pavez, afirmou que o Chile enfrenta condições anormais associadas a um episódio intenso do fenômeno El Niño. Segundo ele, o governo vinha adotando medidas preventivas, mas a intensidade das precipitações provocou danos que não poderiam ser totalmente evitados.

Já a prefeita de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, classificou a situação como uma tragédia e afirmou que a dimensão dos danos superou as previsões das autoridades locais. Ela também relatou o possível desaparecimento de três pessoas, informação que ainda não foi confirmada pelo governo.

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Destruição

A chuva foi considerada excepcional para a região, marcada por um clima desértico. Em apenas um dia, o volume registrado em Tocopilla chegou a cerca de 30 milímetros — aproximadamente seis vezes o que costuma chover ao longo de um ano. Segundo autoridades locais, cerca de 60% das residências foram afetadas.

Imagens divulgadas por moradores nas redes sociais mostram correntes de água e lama percorrendo as ruas e arrastando veículos, lixo e destroços em direção ao mar.

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O mau tempo também causou danos nas regiões de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía, no sul do país. Os ventos fortes chegaram a provocar tornados em alguns locais.

O temporal desta quarta-feira ocorre enquanto o Chile enfrenta uma temporada de tempestades que já alcançou dez das 16 regiões do país, deixando ao menos 15 mortos.