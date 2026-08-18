Kast propõe cortar acesso a serviços públicos para condenados por crime organizado

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O presidente do Chile, José Antonio Kast, propôs uma reforma constitucional para limitar o acesso a serviços estatais como saúde e educação para condenados por terrorismo e crime organizado. A proposta, que já foi ajustada após críticas, enfrenta o desafio de ser aprovada no Congresso, apesar da maioria governista, exigindo apoio da oposição. A segurança pública é uma das bandeiras centrais de Kast.

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O presidente do Chile, José Antonio Kast, apresentou nesta segunda-feira, 17, ao Congresso uma proposta de reforma constitucional que prevê limitar o acesso de condenados por terrorismo e crime organizado a determinados serviços financiados pelo Estado, como saúde, educação ou aposentadoria.

“Durante o cumprimento de sua condenação e por 15 anos após seu cumprimento, ficarão inabilitados para acessar determinadas prestações financiadas com recursos públicos em direitos como saúde, educação ou aposentadoria”, diz o texto apresentado ao Senado.

A proposta foi modificada após críticas dentro do próprio governo. Em sua versão inicial, ela pretendia impedir completamente o acesso dos condenados à saúde pública. A ministra da Saúde, May Chomalí, no entanto, argumentou que o projeto poderia entrar em conflito com leis já em vigor no país.

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A medida também enfrenta obstáculos para ser aprovada. Apesar de o governo ter maioria nas duas câmaras, reformas constitucionais exigem o apoio de quatro sétimos dos parlamentares. Para alcançar esse número, Kast precisará conquistar votos da oposição de esquerda.

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Combate ao crime

A segurança pública é uma das principais bandeiras de Kast. Ele chegou ao Palácio de La Moneda em março com o compromisso de colocar em prática um governo de “emergência” para combater com linha dura a criminalidade e a imigração ilegal, uma plataforma que a extrema direita latino-americana aperfeiçoou.

O Chile é um dos países mais seguros da América Latina, mas os assassinatos e sequestros aumentaram nos últimos anos com a chegada de grupos criminosos estrangeiros, como o venezuelano Tren de Aragua. A taxa de homicídios do país atingiu 5,4 para cada 100 mil habitantes em 2025, o dobro da década anterior, e outros tipos de crimes violentos continuam a aumentar, incluindo sequestros, que cresceram quase 180% nos últimos quatro anos.

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No início do mês, o presidente ultradireitista anunciou que impulsionará um pacote de reformas no Congresso para combater o crime organizado. Um dos projetos pretende incluir na Constituição “o dever” do Estado de garantir a segurança das pessoas.

“Isso nos permitirá ter um marco de ação muito mais amplo e ferramentas mais eficazes para combater o crime. Pertencer a uma organização criminosa será, por si só, um delito com penas agravadas”, disse o mandatário.