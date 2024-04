Chanceler alemão abre conta no TikTok em busca de eleitores jovens

O chanceler alemão, Olaf Scholz, publicou seu primeiro vídeo no TikTok nesta segunda-feira, 8, visando atingir um público mais jovem, que é maioria na rede social chinesa.

Na postagem, Scholz aparece sentado à mesa de seu escritório com uma melodia de fagote ao fundo. “Eu não vou fazer dancinha. Prometido”, já avisou ele em uma publicação no X, antigo Twitter, depois de estrear no TikTok.

O novo canal do governo alemão “aumenta a oferta de informação aos cidadãos, que se informam e discutem política cada vez mais no TikTok”, disse o porta-voz do chanceler, Steffen Hebestreit, em comunicado. Ele também garantiu que a conta apresentará “uma visão dos bastidores da vida cotidiana do governo”.

Scholz vai viajar para a China neste fim de semana, mas seu porta-voz afirmou que a nova conta na plataforma, que pertence à gigante chinesa ByteDance, aconteceu “por acaso” logo antes da visita.

Público jovem

Apesar da preocupação global com a segurança na plataforma, que é acusada de coletar dados e informações privadas e repassá-los a Pequim, muitos políticos ocidentais estão aderindo ao aplicativo como forma de atrair eleitores mais jovens. Segundo o comunicado de Hebestreit, a iniciativa de Scholz tem justamente essa finalidade.

Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também abriu uma conta no TikTok. No entanto, continuou expressando sua preocupação em relação à segurança do aplicativo, inclusive em uma conversa com o presidente da China, Xi Jinping, na semana passada.

Eleições na Alemanha

A Alemanha será marcada por uma miríade de eleições em 2024, incluindo pleitos que mudarão a configuração do Parlamento Europeu (legislativo da União Europeia) e de três parlamentos estaduais. Espera-se que o uso das redes sociais como propaganda política seja decisivo para os resultados das urnas.

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que se opõe ao atual chanceler alemão, de centro-esquerda, é muito ativo na plataforma chinesa – e já possui 411 mil seguidores.