Catar anuncia extensão de trégua entre Israel e Hamas por mais dois dias

O governo do Catar anunciou nesta segunda-feira, 27, que todas as partes chegaram a um acordo para estender por mais dois dias a trégua entre Israel e o grupo militante palestino Hamas. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Doha, Majed Al Ansari, no X, antigo Twitter.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip.

