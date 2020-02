Casos de coronavírus na Coreia do Sul quadruplicam em 2 dias

A Coreia do Sul registrou 153 casos do novo coronavírus desde quinta-feira 20, um crescimento de 400% — o país ainda conta oficialmente com apenas uma morte. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta sexta-feira, 21, para o “fechamento” da janela de oportunidades de se conter a epidemia.

Com 2,5 milhões de habitantes, a quarta maior cidade sul-coreana, Daegu, está no centro do surto no país. Daegu, que fica a menos de 300 quilômetros da capital, Seul, registrou seu primeiro caso na terça-feira 18. Depois de três dias, o número subiu para 152.

Além da falta de camas, funcionários e equipamento nos hospitais da cidade, o prefeito, Kwon Young-jin, pediu aos cidadãos que permaneçam em suas casa e usando máscara hospitalar.

Em reunião de governo, o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Chung Se-kyun, afirmou que o país “está entrando em uma fase de emergência” e que o principal objetivo é “impedir que a doença se espalhe ainda mais em comunidades locais”.

“A janela de oportunidade para conter o surto ainda exista, mas está se fechando”, disse o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom, nesta sexta. “Nós precisamos agir rapidamente, antes que se feche completamente”, concluiu. Além da China, 26 países têm casos de Covid-2019.

Adhanom destacou, para além da Coreia do Sul, a situação no Irã, no Oriente Médio. O país, sem casos de Covid-2019 até quarta-feira 19, registrou 18 pacientes enfermos e 4 mortos em dois dias. Do território iraniano, segundo Adhanom, a doença chegou ao Líbano, também no Oriente Médio, e ao Canadá, do outro lado do Atlântico, por meio de dois viajantes.

Já na Europa, as autoridades italianas, assim como as sul-coreanas, reportaram o crescimento de 400% dos casos de Covid-2019 apenas nesta sexta. Segundo a agência de notícias americana Associated Press, a Itália conta com 17 pacientes enfermos.

Mas, o país permanece com apenas 3 casos confirmados no mais recente relátorio da OMS, que contabilizou todos os casos até as 10h de Genebra (6h em Brasília). Confira os números do surto de coronavírus oficializados pela organização internacional.