Canadá remove 3.500 pessoas de cidade por ameaça de incêndios florestais

Autoridades canadenses anunciaram nesta segunda-feira, 13, que um grande incêndio florestal pode atingir moradores da província de Colúmbia Britânica, no leste do Canadá, com base na previsão de ventos fortes que podem alastrar as chamas. Pelo menos 3.500 pessoas foram retiradas da cidade de Fort Nelson desde a última sexta-feira, quando o governo local emitiu uma ordem de evacuação por conta das queimadas.

Ameaça do fogo

O serviço de bombeiros e combate a incêndios florestais da Colúmbia Britânica disse que o fogo está a apenas 2 km de distância de Fort Nelson, e quase todos os habitantes do local já abandonaram suas casas. A cidade fica no extremo nordeste da Colúmbia Britânica, a cerca de 1.600 km de Vancouver.

O prefeito da cidade, Rob Fraser, instou que as cerca de 100 a 150 pessoas que permanecem em Fort Nelson deixem suas casas o mais cedo possível. Segundo ele, recursos essenciais, como água e eletricidade, podem ser reduzidos ou interrompidos completamente para uso público, uma vez que serão direcionados para apoiar os bombeiros.

Na noite de domingo, o serviço de bombeiros e combate a incêndios da Colúmbia Britânica alertou em um vídeo postado em suas redes sociais que o foco de fogo continua a crescer, tendo atingido quase 53 quilômetros quadrados. “O vento será sustentado e empurrará o fogo para a comunidade”, disse o diretor de operações na província, Cliff Chapman. “As rotas de fuga podem ficar comprometidas e a visibilidade será reduzida.”

Na mesma gravação, o especialista Ben Boghean, também ligado ao órgão, afirmou que o comportamento violento das chamas foi agravado pela seca que assolou o país nos últimos anos e precipitações de neve abaixo do normal no ano passado.

Continua após a publicidade

O novo (e quente) normal

Em 2023, o Canadá registrou um recorde de incêndios florestais, tão intensos que sua fumaça pintou os céus de Nova York, a milhares de quilômetros de distância, de laranja. Até países europeus, do outro lado do Atlântico, detectaram a poluição gerada pelo fogo, e mais de 250 mil canadenses foram forçados a deixar suas casas. Nenhum civil morreu, mas pelo menos quatro bombeiros perderam a vida enquanto combatiam as chamas.

Agora, o incêndio que ameaça Fort Nelson é apenas um dos vários focos fora de controle no oeste do Canadá, que ameaçam comunidades próximas em províncias como Alberta e Manitoba. Nesta última, autoridades locais retiraram cerca de 500 pessoas da comunidade de Cranberry Portage. Já o município de Wood Buffalo, no nordeste de Alberta, emitiu um alerta para que habitantes estejam prontos para fugir no curto prazo.

Além disso, a fumaça dos incêndios provocou uma onda de alertas devido à poluição e baixa qualidade do ar, que vão da Colúmbia Britânica a Manitoba.