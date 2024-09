Campanha de Kamala vende ‘pulseiras da amizade’ após apoio de Taylor Swift

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou a venda de “pulseiras da amizade” em seu site horas depois da cantora Taylor Swift declarar seu apoio à candidata democrata na corrida à Casa Branca nesta terça-feira, 10.

As pulseiras são uma marca registrada dos fãs de Taylor, conhecidos como “swifties”, que trocam os acessórios feitos à mão uns com os outros durante os shows da cantora.

Os acessórios que soletram as palavras “Harris Walz 24” estão em pré-venda por 20 dólares (cerca de 113 reais) e são oferecidos em pacotes que acompanham “duas pulseiras ajustáveis ​​e impermeáveis”.

“Você está pronto para isso? As pulseiras de amizade Harris-Walz estão aqui!”, diz a descrição do produto no site oficial da campanha, referindo-se à famosa música de Swift “…Ready For It?” (Pronto para isso?) de seu álbum de “Reputation”.

A pré-venda do produto esgotou em poucas horas no site da campanha e o seu lançamento oficial está previsto para o dia 24 de setembro. O valor arrecadado será transferido para a campanha de Harris e Tim Walz, candidato à vice-presidente da chapa democrata.

Swift quebra o silêncio

Swift, que há muito tempo evitava o cenário político, anunciou seu apoio à candidatura de Harris em uma postagem no Instagram pouco após o fim do debate presidencial entre a democrata e o ex-presidente Donald Trump.

A cantora afirmou que escolheu endossar a candidata “porque ela luta pelos direitos e causas que penso precisarem de uma guerreira para defendê-los.”

“Acredito que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos guiados pela calma, e não pelo caos”, escreveu, em crítica velada a Trump.

Swifties for Kamala

Antes mesmo de Swift endossar a candidatura de Harris, um grupo de fãs da cantora arrecadou mais de US$ 140 mil (cerca de R$ 774 mil) para a campanha da vice-presidente.

O grupo “Swifties for Kamala” organizou um evento virtual de arrecadação de fundos há duas semanas, atraindo mais de 26 mil pessoas, de acordo com a emissora CNN.

Desde então, o movimento ganhou força, acumulando mais de 73 mil seguidores na rede social X, antigo Twitter, e mais de 50 mil no Instagram, apesar de Taylor Swift não estar oficialmente envolvida no grupo.