Fãs de Taylor Swift arrecadam mais de R$ 700 mil para campanha de Kamala

Embora Taylor Swift ainda não tenha apoiado abertamente nenhum candidato à presidência dos Estados Unidos, um grupo de fãs da cantora já arrecadou mais de US$ 140 mil (R$ 774 mil, na cotação atual) para a campanha da candidata democrata, a vice-presidente americana, Kamala Harris, desde terça-feira 27.

O grupo “Swifties for Kamala” (como são chamados os fãs da cantora) organizou um evento virtual de arrecadação de fundos na terça-feira com a participação da cantora e compositora Carole King e das senadoras Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, atraindo mais de 26 mil pessoas, de acordo com a emissora CNN.

Durante a videoconferência, King cantou a música “Shake It Off” de Swift, e disse que vê a cantora “como uma espécie de neta musical e compositora”.

Swift introduziu a rainha do pop de 82 anos no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2021, com uma apresentação da canção “Will You Still Love Me Tomorrow”. Ela a descrevendo como “a maior compositora de todos os tempos”.

“Estou animada com Kamala, porque muitas pessoas estão animadas com Kamala”, disse King. Ela também incentivou os fãs a se envolverem na política e participarem de ações voluntárias de campanha. “Fui uma pessoa que telefona, já bati em portas, mesmo sendo uma pessoa famosa. Estou dizendo isso tudo porque, se alguém de vocês estiver pensando em se voluntariar para bater de porta em porta ou fazer telefonemas, mas estão um pouco nervosos sobre o que possam dizer, por favor, acreditem em mim, vocês vão trabalhar com um organizador que lhes dará o passo a passo.”

A iniciativa, que começou como uma campanha nas redes sociais, foi lançada pela fã Emerald Medrano logo após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistir da disputa pela reeleição em julho, após uma série de críticas sobre seu desempenho no debate presidencial contra Trump e atos falhos em discursos.

Desde então, o movimento “Swifties por Kamala” ganhou força, acumulando mais de 73 mil seguidores na rede social X, antigo Twitter, e cerca de 50 mil no Instagram, apesar de Taylor Swift não estar oficialmente envolvida no grupo.

A pouco mais de um mês das eleições, Kamala Harris já recebeu apoio de grandes figuras da música pop como Beyoncé, Demi Lovato, Ariana Grande e Olivia Rodrigo.

Silêncio de Taylor Swift

Swift, uma das maiores estrelas do pop mundial que acumula centenas de milhões de seguidores nas redes sociais, há muito tempo evita o cenário político. Mesmo durante as eleições presidenciais de 2016, quando Donald Trump conquistou a Casa Branca, a cantora optou por se manter em silêncio, o que gerou especulações sobre sua posição política.

No entanto, em 2018, a cantora finalmente quebrou o silêncio ao apoiar a candidata democrata Phil Bredesen, que enfrentava a ultradireitista republicana Marsha Blackburn no estado do Tennessee.

Depois de se posicionar, Swift revelou que tinha sido aconselhada a se afastar da política para que suas opiniões não tivessem um impacto negativo na sua carreira.