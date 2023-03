Britânicos confiam mais na UE do que no próprio governo, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 30, revelou que os britânicos tem mais confiança na União Europeia do que do que no parlamento do Reino Unido, revertendo uma tendência de três décadas.

A Pesquisa de Valores Mundiais (WVS) demonstrou que a proporção de pessoas que declararam confiança no parlamento caiu 10 pontos percentuais, para 22%, enquanto houve um aumento de sete pontos percentuais na confiança na União Europeia, para 39%.

Entre os entrevistados, apenas 24% disseram estar “felizes” com o fato de o Reino Unido ter deixado o bloco, enquanto 49% disseram estar desapontados.

David Davis, ex-secretário do Brexit, como ficou conhecido o divórcio britânico da União Europeia, disse que a mudança acentuada foi provavelmente resultado de “uma briga lamentosa, desagradável e mal-intencionada”, além de “completamente improdutiva”, ao longo de seis anos no Parlamento.

Davis alegou que a dificuldade do governo britânico em lidar com a pandemia de Covid-19 teriam aumentado a queda na confiança e sugeriu que, desde o Brexit, a mídia parou de “chutar Bruxelas o tempo todo”.

Além disso, o aumento de confiança no bloco europeu pode ser consequência da resposta dos líderes europeus à invasão russa na Ucrânia, bem como ao desejo do presidente Volodymyr Zelensky de que seu país se torne membro da União Europeia.

As pesquisa também mostra que o Reino Unido se juntou às fileiras dos países com menor probabilidade de confiar no governo e no parlamento, ficando atrás da França, Alemanha, Austrália, Irã e China. O país agora se encontra bem atrás de países como Noruega (36%), Suécia (32%) e Canadá (24%).

O país agora está entre os menos prováveis de mais de 20 países no estudo para ter confiança no governo; a confiança na polícia caiu drasticamente, principalmente em Londres; e apenas o Egito confia menos em sua imprensa.

O Reino Unido ficou em 23º lugar entre 24 países em termos de confiança na imprensa. México, Itália, Rússia e Brasil tiveram mais que o dobro do nível de confiança.

A WVS é uma das maiores pesquisas sociais acadêmicas do mundo e coleta dados desde 1981. Os números da pesquisa foram coletados no Reino Unido em 2022 e em outras nações ao longo do período entre 2017 e 2022.