Brasil pede contenção de Irã e Israel e volta a cobrar cessar-fogo no Oriente Médio

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o governo brasileiro “acompanha com preocupação os ataques aéreos israelenses contra o território iraniano”. Em uma nota divulgada neste sábado, 26, o Itamaraty condenou a escalada do conflito no oriente médio e apelou “a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção”.

O conflitou no Oriente Médio voltou a se intensificar depois que Israel conduziu ataques aéreos contra instalações militares no Irã na madrugada deste sábado, em resposta às recentes agressões com mísseis do Irã. O governo local relatou que suas defesas aéreas interceptaram muitos dos ataques recebidos, alegando que “danos limitados” ocorreram em várias instalações militares nas províncias de Teerã, Ilam e Khuzestan. O alto comando militar iraniano, no entanto, informou que dois soldados morreram nos ataques, e prometeu uma “reação proporcional”.

Diante do clima de tensão, o Itamaraty disse que está em contato com as autoridades locais e que o Teerã monitora a situação de brasileiros no país, e voltou a cobrar ações da comunidade internacional. “O Brasil reitera sua convicção acerca de necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e volta a conclamar a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito”, pede a nota.

A reação Internacional

Líderes de diversos países já se pronunciaram sobre o novo desenrolar do conflito, pedindo contenção das partes. Enquanto os EUA continuam a incentivar ambas as nações para diminuir as tensões, eles permanecem vigilantes em seu apoio a Israel, ao mesmo tempo em que enfatizam que quaisquer ações militares devem evitar áreas civis e infraestrutura crítica. Neste sábado, Joe Biden declarou à imprensa internacional que espera que o ataque de Israel ao Irã coloque fim à escalada do conflito entre os países.

Na mesma linha, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu ao Irã que não responda ao ataque, e disse que o Oriente Médio precisa “evitar uma escalada regional maior.” O chanceler alemão Olaf Scholz também atestou que o conflito “deve acabar agora”, enquanto o governo talibã do Afeganistão condenou os ataques de Israel, dizendo que eles vão agravar a violência no Oriente Médio.

Em Guerra contra a Ucrânia, a Rússia também pediu que Israel e Irã demonstrem contenção para evitar uma catástrofe na região. “Pedimos a todas as partes envolvidas que exerçam contenção, parem a violência e evitem que os eventos se transformem em um cenário catastrófico”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertando sobre uma “escalada explosiva” do conflito.