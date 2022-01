Boris Johnson pede ‘sinceras desculpas’ à rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II recebeu nesta sexta (14) um pedido de desculpas do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Ele pediu perdão em nome de funcionários de seu gabinete, que ignoraram o lockdown e promoveram uma festa que varou a madrugada na residência oficial do premiê, em Downing Street, bem na véspera do funeral do Príncipe Philip, em abril de 2021.

“É profundamente lamentável que isso tenha acontecido em um momento de luto nacional e o Nº10 (Downing Street, numa referência à residência oficial) pediu desculpas ao Palácio”, disse o porta-voz de Johnson. Segundo o gabinete, o primeiro-ministro não participou da festa, ele estaria em sua casa de campo. A informação sobre a badalação um dia antes do funeral do marido da rainha foi veiculada pelo Telegraph nesta quinta (13).

