Bombardeio russo na cidade natal de Zelensky deixa um morto e 44 feridos

Um policial foi morto e pelo menos 44 pessoas ficaram feridas por um ataque com mísseis russos na cidade natal do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira, 8. Dez prédios foram danificados no ataque e três dos feridos retirados dos escombros se encontram em estado grave.

O ataque aconteceu na cidade de Krivoy Rog, na região central do país. Fotos postadas pelo ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko, mostraram um prédio em chamas e operações de emergência para resgatar feridos e esvaziar os edifícios danificados.

Este foi um dos vários ataques da Rússia contra o país invadido durante esta madrugada. Três outras pessoas ficaram feridas em um ataque com mísseis na cidade de Sumy, no leste da Ucrânia, e as forças de Moscou também atingiram Odessa, onde fica um dos principais portos ucranianos, com drones pela quinta vez na mesma semana.

Autoridades locais também registraram investidas na região sul de Mykolaiv e na cidade de Zaporizhzhia. Não houve nenhuma morte nesses locais, mas uma pessoa ficou ferida.

Também nesta sexta-feira, ocorre o funeral de um jovem de 18 anos que estava entre os 16 civis mortos de um ataque ao mercado em Kostiantynivka, na região leste de Donetsk, na última quarta-feira 6. O incidente, no qual outras 33 pessoas ficaram feridas, transformou o local em ruínas e ofuscou uma visita oficial do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

Após rumores de críticas a respeito da lentidão da contraofensiva ucraniana, a visita de Washington tinha como objetivo reiterar seu apoio aos ucranianos na guerra, postura que foi seguida pelo Reino Unido. Em uma conversa por telefone, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e Zelesnky falaram sobre as “atuais necessidades militares” do exército ucraniano para continuar a sua contraofensiva.

Sunak prometeu “apoio sólido” do Reino Unido e elogiou as forças ucranianas “pelo seu progresso no campo de batalha”. Ambos também abordaram o cerco russo ao Mar Negro que bloqueia a exportação de grãos ucranianos, e, segundo eles, representa uma ameaça tanto para a economia da Ucrânia como para a segurança alimentar em todo o mundo.

Em resposta à saída da Rússia de um acordo que permitia exportações de alimentos ucranianos pelo Mar Negro, o Reino Unido anunciou que vai sediar um encontro mundial sobre segurança alimentar em novembro. O anúncio coincidiu com a chegada de Sunak à Índia para o encontro do G20, onde ele espera reunir apoio internacional para seu projeto.

O líder britânico prometeu trabalhar em conjunto com os restantes países do grupo das maiores economias do mundo para “garantir que os países vulneráveis ​​tenham acesso a cargas vitais de grãos”. Ele também comemorou as 30 adesões à declaração conjunta para garantir a segurança da Ucrânia, que seria promovida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

