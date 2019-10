Bolsonaro se reúne com imigrantes brasileiros e empresários em Tóquio

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda oficial em Tóquio nesta quarta-feira 23. No terceiro dia no país, Bolsonaro iniciou a manhã com uma reunião com integrantes da colônia brasileira no Japão. Com cerca de 200 mil pessoas, a comunidade é a terceira maior de brasileiros fora do país de origem, abaixo apenas das que vivem nos Estados Unidos e no Paraguai.

Outros membros da comitiva brasileira na viagem oficial à Ásia também participaram do encontro, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno.

Na sequência, Bolsonaro se reuniu com o WiseGroup – Grupo de Notáveis Brasil-Japão, organização que reúne empresários dos dois países. O presidente busca aproximar os dois países na área tecnológica, abrir o mercado japonês para novos produtos brasileiros – como carnes – e fechar parcerias para projetos do Programa de Parceria de Investimentos (PPI).

Ainda nesta terça, o presidente tem reunião bilateral com o premiê japonês, Shinzo Abe, e comparece a um jantar oferecido pelo governo japonês a chefes de Estado que estiveram na cerimônia de entronização do imperador Naruhito, realizada nesta terça.

Depois do Japão, o presidente prosseguirá o giro asiático com visitas oficiais a China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.