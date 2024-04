Bispo é esfaqueado durante missa transmitida ao vivo na Austrália

Um bispo e outras várias pessoas foram esfaqueadas nesta segunda-feira, 15, durante uma missa na igreja Cristo O Bom Pastor, em Sydney, na Austrália.

A cerimônia religiosa estava sendo transmitida ao vivo quando um homem avançou em direção ao altar e esfaqueou a cabeça e a parte superior do corpo do bispo Mar Mari Emmanuel. Em seguida, diversas pessoas correram em direção ao agressor para tentar impedir o ataque.

O vídeo da missa, que contém imagens fortes, se espalhou pelas redes sociais após o atentado.

BREAKING – Graphic Warning: Another knife terror attack. Bishop Mari Mari Emmanuel of the Assyrian Church in Australia has just been attacked by an armed assailant during a church service in Sydney. We need to be vigilant in Ireland. We need to step up security on our borders and… pic.twitter.com/OZRXIUEMLo

— Ben Gilroy (@BenGilroyIRL) April 15, 2024