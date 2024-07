Biden teria revelado que avalia desistir de corrida; Casa Branca nega

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teria revelado a aliados próximos que tem dúvidas se deve insistir em sua candidatura à reeleição pelo Partido Democrata, de acordo com uma reportagem publicada nesta quarta-feira, 3, pelo jornal The New York Times. De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, o presidente pondera se conseguirá superar o desempenho ruim no primeiro debate eleitoral, na semana passada, contra o ex-presidente Donald Trump.

O caso foi rejeitado pelo vice-secretário de Imprensa da Casa Branca, Andrew Bates, que disse se tratar de uma “declaração absolutamente falsa”.

“Se o New York Times tivesse nos dado mais de 7 minutos para comentar, teríamos falado isso a eles”, completou.

A suposta revelação feita pelo presidente, que teria mostrado pela primeira vez dúvidas sobre a campanha, segue as reações negativas de aliados e dos principais veículos de imprensa do país por conta do debate. Em editorial no dia seguinte ao confronto, o The New York Times pediu que Biden desista de concorrer à reeleição, posicionamento feito também pelo The Wall Street Journal e pelo Financial Times, além da revista Time e da publicação inglesa The Economist.