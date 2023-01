Biden reforça apoio após invasões em Brasília e convida Lula a Washington

Reforçando duras declarações após milhares de manifestantes bolsonaristas invadirem e atacarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, o presidente dos EUA, Joe Biden, conversou por telefone nesta segunda-feira, 9, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante o telefonema, Biden reforçou um convite para que o petista visite Washington no início de fevereiro para consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda comum, e o petista aceitou o convite.

Em nota, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que Biden “transmitiu o apoio incondicional dos EUA à democracia e à vontade do povo brasileiro, expressa nas últimas eleições do Brasil, vencidas pelo presidente Lula”.

De acordo com o documento, Biden condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e à transferência pacífica do poder, e os dois líderes se comprometeram a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos EUA, entre os quais mudança do clima, desenvolvimento econômico, paz e segurança.

