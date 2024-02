Hamas e Israel divergem sobre causa das mortes em entrega de ajuda em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 29, que está cético sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas ser assinado na próxima segunda-feira, 4, como ele havia afirmado anteriormente. O presidente americano disse que continua “esperançoso”, mas confirmou que acredita que as negociações vão se complicar após mais de cem pessoas que esperavam por ajuda humanitária morrerem durante a madrugada.

O Hamas acusa as tropas israelenses de abrirem fogo contra a população. Israel incialmente disse que as Forças Armadas atiraram após uma confusão durante a entrega de ajuda, quando um grupo de residentes se aproximou da unidade militar israelita. Mais tarde, o porta-voz das Forças de Defesa, Daniel Hagari, negou qualquer ataque dos militares à população e disse que as tropas não dispararam.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, 112 pessoas morreram e 760 ficaram feridas.

Biden afirmou que está verificando as duas versões “contraditórias” sobre os disparos que ocorreram na região. O presidente americano também disse a repórteres na Casa Branca que falou por telefone, em chamadas separadas, com o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani e o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sissi para discutir as negociações sobre reféns e a situação geral em Gaza. Segundo a Casa Branca, os líderes concordaram que o Hamas deve libertar os reféns, sublinhando que isso “resultaria num cessar-fogo imediato e sustentado em Gaza durante um período de pelo menos seis semanas”.

“Eles trocaram opiniões sobre como um período tão prolongado de calma poderia então ser transformado em algo mais duradouro”, disse a Casa Branca. “Discutiram também o planeamento de aumentar a assistência humanitária a Gaza e como o cessar-fogo ao abrigo do acordo de reféns ajudaria ainda mais a permitir esses esforços e a garantir que a assistência chegasse aos civis necessitados em toda Gaza.”

No início da semana, o presidente disse que esperava que um acordo fosse concretizado até segunda, intensificando as negociações de paz. Junto com o cessar-fogo, os EUA e aliados enviariam mais ajuda humanitária a Gaza e garantiriam que os reféns pudessem voltar para casa.