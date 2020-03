Biden ganha primárias democratas na Flórida e no Illinois

O pré-candidato democrata à Casa Branca Joe Biden venceu as eleições primárias nos estados da Flórida e do Illinois, realizadas nesta terça-feira, ampliando sua vantagem sobre Bernie Sanders para enfrentar o presidente republicano, Donald Trump, em novembro, segundo projeções dos meios de comunicação.

Biden, 77 anos e ex-vice-presidente de Barack Obama, lidera com folga sobre o senador de Vermont, 78, no maior dos três estados que realizaram primárias nesta terça nos Estados Unidos, apesar da pandemia de coronavírus, segundo CNN e MSNBC.

Com 87% dos votos apurados na Flórida, Biden obtinha 61%, contra 22% para Sanders. Os meios de comunicação também apontam a vitória de Biden no Illinois e vantagem na votação no Arizona.

Uma vitória no Arizona, somada aos triunfos na Flórida e no Illinois, pode dar a Biden uma vantagem quase insuperável sobre Sanders para a indicação democrata visando a eleição presidencial de 3 de novembro.

Continua após a publicidade

O estado de Ohio também pretendia votar nesta terça-feira, mas o governador Mike DeWine declarou “emergência de saúde” e adiou a primária diante da pandemia.

A pandemia, que já deixou mais de 100 mortos nos Estados Unidos, deve ter um impacto significativo no índice de participação eleitoral desta terça.