Bêbado danifica obra-prima da pintura russa

Galeria Tretyakov, de Ivã o Terrível e seu filho em 16 de Novembro de 1581“, do pintor russo Ilya Repin. Um homem bêbado danificou uma das obras-primas da, de Moscou . Armado com uma barra de metal que servia para proteger as pinturas, o homem golpeou o quadro ““, do pintor russo

A identidade do agressor, de 37 anos, não foi divulgada, segundo reportagem da rede americana de televisão CNN. Em comunicado, a galeria de arte informou ele havia ingressado no prédio pouco antes de ser fechado. Ele foi preso, terá de pagar uma multa de 3.000 rublos e será processado por “estrago e destruição de obra de herança cultural”, disse a porta-voz do Ministério do Interior, Irina Volk. A pena prevista é de prisão por três anos.

“Eu fui ver aquele quadro. Eu queria sair, mas esbarrei em um buffet e bebi 100 gramas de vodca”, desculpou-se o agressor, que vive em Voronezh, cidade a 460 quilômetros de Moscou.

czar Ivã IV, conhecido como “o terrível”, abraçado ao filho que matara em um acesso de ira. O autor da obra, Ilya Repin, é considerado um dos mais famosos artistas russos do século 19 e pintou a cena em 1885. O quadro narra um episódio histórico da Rússia do século 16. O, conhecido como “o terrível”, abraçado ao filho que matara em um acesso de ira. O autor da obra, Ilya Repin, é considerado um dos mais famosos artistas russos do século 19 e pintou a cena em 1885.

Segundo a CNN, os estragos poderiam ter sido piores se o agressor não tivesse sido imobilizado por funcionários da galeria. Os rostos e as mãos de Ivã e de seu filho, no quadro, foram preservados dos golpes. O quadro estava protegido por vidro.

O museu espera que a obra possa ser restaurada, com o auxílio de especialistas. Curadores e restauradores foram chamados imediatamente depois do episódio.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a obra tornou-se alvo de controvérsias na Rússia desde sua primeira exposição ao público. A imagem foi inspirada no assassinato do czar Alexander II, em 1881, e comprada pelo comerciante Pavel Tretyalov para ser exposta na sua galeria. Mas o czar Alexander III se sentiu ofendido e impediu a exposição da obra ao público.

Em 2013, segundo o Guardian, um grupo de ativistas cristãos ortodoxos enviou uma carta ao Ministério da Cultura na qual defendeu que esse mesmo quadro de Ilya Repin ofendia e distorcia a história russa. Três anos depois, um monumento a Ivã, o terrível, foi inaugurado em Oryol, a 200 milhas de Moscou, em uma tentativa de melhorar a reputação do antigo czar.