Banco Mundial aprova mais de US$ 1 bilhão para serviços-chave na Ucrânia

O Banco Mundial aprovou nesta terça-feira (12) um apoio financeiro de US$ 1 bilhão (R$ 4,65 bilhões) à Ucrânia, destinados a manter serviços essenciais enquanto o país enfrenta a guerra contra a Rússia.

Os fundos serão destinados aos principais serviços do Governo, como salários para funcionários de hospitais, pensões para idosos e programas sociais para cidadãos vulneráveis. O montante eleva o apoio total do banco e países vizinhos para cerca de US$ 2 bilhões (R$ 9,29 bilhões).

David Malpass, presidente do Banco Mundial, disse que a organização vai fornecer capital de giro imediato para empresas que fornecem suprimentos essenciais para a Ucrânia.

“Estamos trabalhando para ajudar os refugiados ucranianos enquanto planejam seu retorno para casa, ajudar as comunidades anfitriãs à medida que recebem os ucranianos e ajudar os muitos milhões de pessoas deslocadas dentro da Ucrânia, que perderam suas casas e meios de subsistência”, disse.

O chefe do órgão disse que está analisando os impactos da guerra, incluindo o aumento dos preços de alimentos e energia que deve ter um impacto severo em países de baixa renda em todo o mundo. Segundo ele, o banco está elaborando uma resposta que fornecerá apoio focado aos países em desenvolvimento.

A Organização Mundial do Comércio rebaixou suas previsões de crescimento do comércio global para 2022, dizendo que as perspectivas para a economia global pioraram desde que a guerra começou, em 24 de fevereiro.

Com amplas sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados em resposta à guerra promovida pelo presidente russo, Vladimir Putin, espera-se que a economia da Rússia entre em uma profunda recessão. Os ministros da economia e das finanças do Kremlin estão trabalhando em novas previsões. A oficial, por enquanto, é de mais de 10% de contração.