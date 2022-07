Avião pousa de ‘ponta-cabeça’ na Somália; veja imagens Todas as 30 pessoas a bordo da aeronave Fokker 50 foram resgatadas, segundo autoridades locais, e não há relatos imediatos de feridos Por Da Redação Atualizado em 18 jul 2022, 11h17 - Publicado em 18 jul 2022, 11h06

Um avião da companhia aérea Jubba Airways ficou de cabeça para baixo durante um pouso em Mogadíscio, capital da Somália, nesta segunda-feira, 18. Todas as 30 pessoas a bordo da aeronave, que saiu da cidade de Baidoa, foram resgatadas.

De acordo com autoridades do aeroporto local, não há relatos imediatos de ferimentos entre passageiros e o motivo da causa do acidente ainda é desconhecido.

Em imagens publicadas nas redes sociais e por agências de notícias é possível ver o avião, um Fokker 50, virado na pista e cercado por fumaça preta. Bombeiros foram chamados ao local para apagar pequenos focos de incêndio.

#PICTURES: These are the Airport Emergency servicemen and security officers who evacuated passengers from the burning plane at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport #Somalia pic.twitter.com/HSB93Juvrt — SONNA (@SONNALIVE) July 18, 2022

Em publicação no Twitter, o secretário-geral do Sindicado de Jornalistas da Somália, Abdalle Ahmed Munin, reforça que “felizmente todos os passageiros e tripulantes sobreviveram”, citando autoridades locais.

Video: A Jubba Airways domestic flight from Baidoa to Mogadishu crashes outside Mogadishu International Airport, #Somalia on Monday morning. All 33 passengers and crew luckily survived, as per airport officials. (Video @SONNALIVE ). pic.twitter.com/dZHWmpCyo2 — Abdalle Ahmed Mumin (@Cabdalleaxmed) July 18, 2022