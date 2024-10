Avião com segunda leva de repatriação de brasileiros decola do Líbano

O avião modelo KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o resgate de mais 227 brasileiros e 3 pets de Beirute, no Líbano, nesta segunda-feira (7). A aeronave decolou do aeroporto internacional por volta das 12h30.

Esse é o segundo voo da FAB a resgatar brasileiros do território libanês. No sábado (5), o primeiro grupo, com 229 pessoas, desembarcou na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, e foi recebido pelo presidente Lula.

Desde setembro, o país vem sendo alvo de bombardeios de Israel, que trava um conflito contra o grupo xiita Hezbollah.

Os voos integram a operação Raízes do Cedro, empreendida pelo Ministério das Relações Exteriores para trazer de volta brasileiros que residem no Líbano.

Continua após a publicidade

Segundo informações do Itamaraty, 3 000 brasileiros pediram a repatriação. O ministério afirma que há capacidade para trazer de volta cerca de 500 pessoas por semana.

O cronograma, porém, pode sofrer alterações devido à intensidade dos conflitos que ocorrem em Beirute.

O terminal internacional, único do Líbano, se situa na vizinhança do bairro de Dahieh, reduto do Hezbollah e que vem sendo fortemente bombardeado por Israel.

Continua após a publicidade

Em invasões anteriores de Israel, como em 2006, o aeroporto foi seriamente afetado.

O órgão estima que, no total, 20 000 brasileiros estejam residindo no Líbano, a maior comunidade no Oriente Médio, superando Israel (14 000), Emirados Árabes Unidos (9 600) e Jordânia (3 000).