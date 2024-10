AO VIVO: Acompanhe a apuração do primeiro turno das eleições

A partir das 17h (horário de Brasília) deste domingo, 6, acaba o horário de votação e começa a apuração das eleições municipais em todo o Brasil. São 5.569 municípios em todo o território nacional onde os eleitores vão às urnas para escolher os ocupantes das prefeituras e das Câmaras Municipais pelos próximos quatro anos.

A equipe de VEJA, a partir das 16h30, analisa ao vivo o cenário eleitoral e repercute os resultados nas principais cidades do país (acompanhe pelo link acima). Os jornalistas também recebem, ao vivo, lideranças políticas e especialistas em opinião pública para comentar as movimentações.

AO VIVO: apuração das eleições municipais

Acompanhe a seguir, minuto a minuto, as principais atualizações sobre os resultados eleitorais nas capitais brasileiras e as repercussões com candidatos e lideranças partidárias.

A apuração pode ser acompanhada ao vivo, também, pela página de resultados de VEJA através deste link.

17h41 –Belém: com 60% das urnas apuradas, Igor Normando (MDB) tem 44,6% dos votos válidos

Delegado Éder Mauro (PL) tem 31,50% até o momento.

17h39 — Com 32,87% das urnas, David Almeida (Avante) tem 31,23% dos votos

Capitão Alberto Neto (PL) segue com 25,9% e Amom Mandel (Cidadania) tem 19,26%.

Continua após a publicidade

17h34 — Florianópolis: Topázio Neto (PSD) tem vantagem com 56,8% dos votos

Cerca de 27% das urnas foram apuradas na capital catarinense.

17h32 — Curitiba: dois nomes no duelo com 19,2% das urnas apuradas

Cristina Graeml (PMB) tem 33,54% dos votos contra Eduardo Pimentel (PSD) com 31,61%.

17h30 — Janad Valcari (PL) tem 39% dos votos válidos até o momento em Palmas

Cerca de 21% das urnas já foram apuradas na capital do Tocantins.

17h28 — Porto Velho: Mariana Carvalho (União) lidera com 45% dos votos

Capital de Rondônia tem 21,9% das urnas apuradas até o momento.

17h25 — Ex-secretário estadual sai na liderança em Belém

Com cerca de 23% das urnas apuradas, Igor Normando (MDB) larga na frente com 44,20%, seguido pelo deputado federal Éder Mauro (PL), com 31,64%.

Continua após a publicidade

17h22 — David Almeida (Avante) larga na frente em Manaus

Com 13,9% das urnas apuradas, prefeito da capital do Amazonas tem 31,7% dos votos válidos.

‘Vamos ter número significativo de prefeituras’, diz coordenador eleitoral do PT

Em entrevista a VEJA, o senador Humberto Costa (PT-PE), que coordena o grupo eleitoral petista em todo o país, afirma que o partido voltará a crescer nas prefeituras em 2024 após a brusca queda nas eleições passadas. “Eu acredito que o PT estará no segundo turno em algumas cidades importantes, estamos vivendo um processo de recuperação”, declarou o parlamentar.

17h — Começa a apuração das eleições municipais de 2024

Descalço, Marçal vota de última hora em São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) foi o último dos candidatos à prefeitura de São Paulo a votar neste domingo. Descalço, o coach votou agora há pouco em uma escola na zona sul da capital paulista.

Falta pouco

As urnas começam a fechar em poucos minutos, às 17h. Em caso de fila, quem já estiver na seção eleitoral no horário de encerramento tem garantido o direito ao voto.

PF apreende milhões em dinheiro vivo

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que já foram apreendidos 21 milhões de reais em espécie nas eleições deste ano. No pleito municipal anterior, em 2020, foram apreendidos 1,5 milhão de reais. “Isso demonstra atuação muito firme da Polícia Judiciária Eleitoral”, disse o chefe da PF.

Continua após a publicidade

e-Título tem lentidão em meio à sobrecarga de acessos

Ao longo do dia, usuários do e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral com o título de eleitor em versão digital, relataram lentidão no funcionamento do serviço. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, informou na tarde de hoje que a demora se deve a uma sobrecarga de demanda — o app chegou a registrar 7,6 milhões de acessos simultâneos em um minuto.

Dez candidatos são presos por crimes eleitorais

Desde o início do domingo, pelo menos dez candidatos e 80 eleitores foram presos por crimes eleitorais, como compra de votos e boca de urna. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e mobiliza agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), polícias militares e integrantes das Forças Armadas em todo o país.

Urnas fecham às 17h

Em 2024, pela primeira vez, o horário de votação foi unificado em todo o território brasileiro, que abrange quatro faixas diferentes de fuso horário.

Quando as urnas fecharem, às 17h de Brasília, serão 15h no Acre e parte do Amazonas; 16h em Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e na maior fração do Amazonas; e 18h em Fernando de Noronha e outros arquipélagos brasileiros.