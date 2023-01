Atos terroristas de bolsonaristas em Brasília são capa do ‘New York Times’

O ato terrorista realizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas sedes dos três poderes da República levou o Brasil à capa do jornal americano The New York Times nesta segunda-feira, 9.

Com uma foto repleta de apoiadores vestindo verde e amarelo na Esplanada dos Ministérios, a primeira página fala da invasão com o título: “Na capital do Brasil, uma multidão frenética invade o congresso”.

Brazil wakes up this morning to the worst attack on its democracy in the 38 years since the end of the military dictatorship.

Here is our full story on what happened yesterday and how we got here.

I’m sharing this with a free-to-read @nytimes gift link:https://t.co/oCKMQ5QRyy

— Jack Nicas (@jacknicas) January 9, 2023