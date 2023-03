Ator de Star Wars empresta voz para aplicativo de alerta aéreo ucraniano

“Atenção. Alerta de ataque aéreo”, soa pelas ruas de Kiev uma voz conhecida – pelo menos para os apaixonados pelo cinema de Hollywood. “Prossiga para o abrigo mais próximo”, continua o alerta gravado. Qualquer semelhança com a voz de um cavaleiro jedi não é mera coincidência. O ator Mark Hamill, o Luke Skywalker de “Star Wars”, emprestou sua voz para um aplicativo de ataques aéreos da Ucrânia.

O aplicativo Air Alert, disponível para download em smartphones, é vinculado ao sistema de defesa aérea ucraniano. Quando as sirenes de ataque começam a tocar no país em guerra com a Rússia, o aplicativo também avisa os ucranianos da ameaça de mísseis, bombas ou drones na região onde estão.

“Não seja descuidado”, aconselha a voz de Hamill. “Seu excesso de confiança é sua fraqueza.”

Embora o Air Alert também esteja disponível em ucraniano, muitas pessoas preferem escutar a voz do ator quando Moscou lança bombardeios aéreos na Ucrânia. Nos dias mais tumultuados, as sirenes e o aplicativo soam a cada poucas horas, dia e noite. Mesmo com alguns alarmes falsos, algumas ocorrências são reais e, muitas vezes, mortais.

À agência de notícias AP, Bohdan Zvonyk, 24 anos, que mora na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, disse que escolheu a narração de Hamill porque é um fã de “Star Wars“. “Nos faria bem ter um pouco do poder que Hamill nos deseja”, afirmou o ucraniano.

Continua após a publicidade

+ Missão em Bakhmut é ‘desgastar forças russas’, diz comandante ucraniano

Em meio à tragédia da guerra, o alívio cômico de comparar os russos aos Sith, inimigos malévolos dos cavaleiros jedi, também funciona como uma válvula de escape. A AP entrevistou Olena Yeremina, moradora de Kiev, que afirmou ter rido, a princípio, quando escutou a voz de Hamill dizendo “que a Força esteja com você”, mas agora seu humor lhe dá forças.

“Às vezes essa frase me lembra de endireitar os ombros e continuar trabalhando”, contou ela.

+ As estratégias da nova campanha de recrutamento da Rússia

Para Hamill, também entrevistado pela AP, a resiliência dos ucranianos na guerra contra a Rússia lembra quando os rebeldes corajosos de “Star Wars” derrotam o império do mal.

“Um conto de fadas sobre o bem contra o mal está em consonância com o que está acontecendo na Ucrânia”, disse Hamill, que também está arrecadando fundos para comprar drones de reconhecimento para as forças de Kiev nas linhas de frente.