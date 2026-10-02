Ataques russos provocam engarrafamento caótico em Kiev e deixam um morto

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Uma nova onda de ataques russos com drones atingiu Kiev, deixando uma pessoa morta e causando caos no trânsito da capital. Pontes vitais foram bombardeadas, afetando o deslocamento diário. Um prédio residencial foi atingido, e o prefeito descreveu a situação como “muito dramática”, em meio à intensificação da ofensiva russa no inverno. A Ucrânia retaliou e Zelensky pediu sanções.

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Uma nova onda de ataques russos com drones contra Kiev deixou ao menos uma pessoa morta e provocou um caos no trânsito da capital ucraniana nesta sexta-feira, 2.

Os bombardeios atingiram repetidamente a ponte Sul, uma das principais ligações entre as margens leste e oeste do rio Dnipro, levando as autoridades a fechar ou restringir a circulação em outras pontes importantes da cidade, incluindo a Paton. Longas filas de carros e ônibus se formaram durante a manhã, enquanto alguns moradores recorreram a trajetos a pé para chegar ao trabalho.

Cotidiano sob bombardeio

A ponte Sul foi completamente fechada nos dois sentidos após ser atingida diversas vezes entre quinta e a madrugada desta sexta-feira. Um dos ataques danificou um pilar e uma barreira de concreto que protege a linha do metrô que passa pela estrutura.

Os bloqueios tiveram impacto imediato na cidade dividida pelo rio Dnipro. Antes da invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022, mais de um terço dos cerca de 3 milhões de habitantes de Kiev vivia na margem leste, enquanto a maior parte dos empregos, empresas e instituições governamentais ficava do lado oeste. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas façam diariamente o trajeto entre as duas margens.

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‘Situação dramática’

Além da ponte, a ofensiva atingiu um prédio residencial de 25 andares no distrito de Darnytskyi, no sudeste da capital. Um incêndio nos andares superiores matou uma pessoa e deixou ao menos outras duas feridas, segundo autoridades locais. Na quinta-feira, drones russos também haviam atingido uma escola, mas os alunos estavam em um abrigo e não ficaram feridos.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou na sexta-feira que a capital ucraniana vive uma “situação muito dramática”. “Não é mais possível fingir que podemos viver agora como vivemos em tempos de paz”, escreveu ele no Telegram, acrescentando que “o inimigo está dilacerando Kiev. ”

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Ofensiva renovada

Os ataques ocorrem em meio à intensificação da ofensiva russa contra a infraestrutura ucraniana, que pressiona o sistema elétrico do país às vésperas da chegada do inverno. Nas últimas semanas, Moscou passou a lançar dezenas de drones mais rápidos, movidos a jato, que têm imposto novas dificuldades às defesas aéreas de Kiev.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu pedindo aos aliados que endureçam as sanções contra componentes estrangeiros usados na fabricação dos novos drones russos.

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A Ucrânia, por sua vez, afirmou ter atacado nesta sexta-feira uma refinaria da Lukoil em Volgogrado, no sul da Rússia, e outra instalação petrolífera na região russa de Samara, que, segundo os militares ucranianos, abasteciam as forças de Moscou. Na véspera, Zelensky também anunciou que o país havia utilizado pela primeira vez em combate o míssil balístico tático FP-7, de fabricação ucraniana, sem revelar qual havia sido o alvo da operação.