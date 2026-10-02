🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Mundo

Ataques russos provocam engarrafamento caótico em Kiev e deixam um morto

Bombardeios atingiram repetidamente a ponte Sul, que liga as margens leste e oeste do rio Dnipro, um prédio residencial de 25 andares, que pegou fogo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 10h59 | Atualizado em 2 out 2026, 11h07
Um homem fala ao telefone enquanto observa motoristas presos em engarrafamentos em Kiev, em 2 de outubro de 2026, após ataques russos.
Um homem fala ao telefone enquanto observa motoristas presos em engarrafamentos em Kiev, em 2 de outubro de 2026, após ataques russos. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)
Continua após publicidade
Ataques russos provocam engarrafamento caótico em Kiev e deixam um morto Priorize VEJA no Google

Uma nova onda de ataques russos com drones contra Kiev deixou ao menos uma pessoa morta e provocou um caos no trânsito da capital ucraniana nesta sexta-feira, 2.

Os bombardeios atingiram repetidamente a ponte Sul, uma das principais ligações entre as margens leste e oeste do rio Dnipro, levando as autoridades a fechar ou restringir a circulação em outras pontes importantes da cidade, incluindo a Paton. Longas filas de carros e ônibus se formaram durante a manhã, enquanto alguns moradores recorreram a trajetos a pé para chegar ao trabalho.

Cotidiano sob bombardeio

A ponte Sul foi completamente fechada nos dois sentidos após ser atingida diversas vezes entre quinta e a madrugada desta sexta-feira. Um dos ataques danificou um pilar e uma barreira de concreto que protege a linha do metrô que passa pela estrutura.

Siga

Os bloqueios tiveram impacto imediato na cidade dividida pelo rio Dnipro. Antes da invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022, mais de um terço dos cerca de 3 milhões de habitantes de Kiev vivia na margem leste, enquanto a maior parte dos empregos, empresas e instituições governamentais ficava do lado oeste. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas façam diariamente o trajeto entre as duas margens.

Continua após a publicidade

‘Situação dramática’

Além da ponte, a ofensiva atingiu um prédio residencial de 25 andares no distrito de Darnytskyi, no sudeste da capital. Um incêndio nos andares superiores matou uma pessoa e deixou ao menos outras duas feridas, segundo autoridades locais. Na quinta-feira, drones russos também haviam atingido uma escola, mas os alunos estavam em um abrigo e não ficaram feridos.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou na sexta-feira que a capital ucraniana vive uma “situação muito dramática”. “Não é mais possível fingir que podemos viver agora como vivemos em tempos de paz”, escreveu ele no Telegram, acrescentando que “o inimigo está dilacerando Kiev. ”

Continua após a publicidade

Ofensiva renovada

Os ataques ocorrem em meio à intensificação da ofensiva russa contra a infraestrutura ucraniana, que pressiona o sistema elétrico do país às vésperas da chegada do inverno. Nas últimas semanas, Moscou passou a lançar dezenas de drones mais rápidos, movidos a jato, que têm imposto novas dificuldades às defesas aéreas de Kiev.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu pedindo aos aliados que endureçam as sanções contra componentes estrangeiros usados na fabricação dos novos drones russos.

Continua após a publicidade

A Ucrânia, por sua vez, afirmou ter atacado nesta sexta-feira uma refinaria da Lukoil em Volgogrado, no sul da Rússia, e outra instalação petrolífera na região russa de Samara, que, segundo os militares ucranianos, abasteciam as forças de Moscou. Na véspera, Zelensky também anunciou que o país havia utilizado pela primeira vez em combate o míssil balístico tático FP-7, de fabricação ucraniana, sem revelar qual havia sido o alvo da operação.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Guerra na Ucrânia
ponte
Rússia
Trânsito
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único trimestral de R$ 5,97, equivalente a R$ 1,99/mês durante os 3 primeiros meses.