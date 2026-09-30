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Com chegada do inverno, Rússia ataca sistema de energia elétrica da Ucrânia

Ofensiva com drones e mísseis deixaram cinco mortos, incluindo uma criança, e atingiram instalações energéticas na capital e em outras regiões da Ucrânia

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 10h14
Bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções, com chamas intensas e fumaça alaranjada preenchendo o céu noturno. Um grupo de bombeiros, com mangueiras, aparece à esquerda, enquanto o fogo consome estruturas à direita. O logotipo do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia (DSNS Odeshchyny) está no canto superior esquerdo
Equipes de resgate ucranianas trabalham para apagar um incêndio após um ataque aéreo na região de Odesa, na Ucrânia, em 29 de setembro de 2026 (Serviço de Emergência da Ucrânia/AFP)
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A Rússia lançou, nesta quarta-feira, 30, uma nova onda de ataques com drones e mísseis contra instalações de energia de Kiev e de outras regiões da Ucrânia, pressionando o sistema elétrico do país às vésperas da chegada do inverno. Segundo autoridades ucranianas, cinco pessoas morreram, incluindo uma criança.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a infraestrutura energética da capital e de sua região metropolitana era o principal alvo da ofensiva, que envolveu cerca de 190 drones e mísseis balísticos. A Força Aérea ucraniana disse ter interceptado cinco mísseis e 155 drones durante a madrugada.

“A Rússia intensificou os ataques, passando a realizar medidas massivas contra a infraestrutura energética”, disse o primeiro-ministro Sergii Koretskyi no Telegram, acrescentando que instalações de energia também foram atacadas em outras regiões.

O governo ucraniano afirmou que foram os primeiros ataques em larga escala da temporada na campanha russa para deixar a capital Kiev sem aquecimento e energia elétrica antes do inverno, uma tática que Moscou repetiu nos quatro anos e meio de guerra.

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A ofensiva reacende o temor de uma repetição do cenário do inverno passado, quando ataques russos deixaram cidades ucranianas sem eletricidade e aquecimento por períodos prolongados. Koretskyi determinou que autoridades locais verifiquem os sistemas de energia de emergência de instalações consideradas essenciais e acelerem a instalação de equipamentos de reserva.

A empresa de energia DTEK informou que seus funcionários haviam restabelecido o fornecimento para cerca de 8.000 residências em Kiev, mas não detalhou a extensão dos danos. Moscou confirmou os ataques e afirmou ter atingido um centro de dados usado pelas Forças Armadas ucranianas, usinas de energia na região de Kiev, um complexo industrial na região de Odessa e instalações portuárias em Izmail.

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Além da capital, os ataques tiveram efeitos fora das fronteiras ucranianas. A Moldávia informou que um drone entrou em seu espaço aéreo e explodiu perto da vila de Hirbovăț, no leste do país. Já Romênia e Polônia, integrantes da União Europeia e da Otan, acionaram caças para monitorar seus espaços aéreos. Voos nos aeroportos poloneses de Lublin e Rzeszów chegaram a ser temporariamente suspensos.

Enquanto Moscou intensifica os ataques à infraestrutura ucraniana, Kiev também ampliou sua ofensiva contra alvos em território russo, incluindo refinarias e estruturas ligadas à economia de guerra. Um ataque com drones deixou uma pessoa morta na região russa de Briansk, na fronteira com a Ucrânia, enquanto outro atingiu a região petrolífera de Samara e danificou residências, segundo autoridades locais.

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