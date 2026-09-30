Com chegada do inverno, Rússia ataca sistema de energia elétrica da Ucrânia

A Rússia lançou, nesta quarta-feira, 30, uma nova onda de ataques com drones e mísseis contra instalações de energia de Kiev e de outras regiões da Ucrânia, pressionando o sistema elétrico do país às vésperas da chegada do inverno. Segundo autoridades ucranianas, cinco pessoas morreram, incluindo uma criança.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a infraestrutura energética da capital e de sua região metropolitana era o principal alvo da ofensiva, que envolveu cerca de 190 drones e mísseis balísticos. A Força Aérea ucraniana disse ter interceptado cinco mísseis e 155 drones durante a madrugada.

“A Rússia intensificou os ataques, passando a realizar medidas massivas contra a infraestrutura energética”, disse o primeiro-ministro Sergii Koretskyi no Telegram, acrescentando que instalações de energia também foram atacadas em outras regiões.

O governo ucraniano afirmou que foram os primeiros ataques em larga escala da temporada na campanha russa para deixar a capital Kiev sem aquecimento e energia elétrica antes do inverno, uma tática que Moscou repetiu nos quatro anos e meio de guerra.

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A ofensiva reacende o temor de uma repetição do cenário do inverno passado, quando ataques russos deixaram cidades ucranianas sem eletricidade e aquecimento por períodos prolongados. Koretskyi determinou que autoridades locais verifiquem os sistemas de energia de emergência de instalações consideradas essenciais e acelerem a instalação de equipamentos de reserva.

A empresa de energia DTEK informou que seus funcionários haviam restabelecido o fornecimento para cerca de 8.000 residências em Kiev, mas não detalhou a extensão dos danos. Moscou confirmou os ataques e afirmou ter atingido um centro de dados usado pelas Forças Armadas ucranianas, usinas de energia na região de Kiev, um complexo industrial na região de Odessa e instalações portuárias em Izmail.

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Além da capital, os ataques tiveram efeitos fora das fronteiras ucranianas. A Moldávia informou que um drone entrou em seu espaço aéreo e explodiu perto da vila de Hirbovăț, no leste do país. Já Romênia e Polônia, integrantes da União Europeia e da Otan, acionaram caças para monitorar seus espaços aéreos. Voos nos aeroportos poloneses de Lublin e Rzeszów chegaram a ser temporariamente suspensos.

Enquanto Moscou intensifica os ataques à infraestrutura ucraniana, Kiev também ampliou sua ofensiva contra alvos em território russo, incluindo refinarias e estruturas ligadas à economia de guerra. Um ataque com drones deixou uma pessoa morta na região russa de Briansk, na fronteira com a Ucrânia, enquanto outro atingiu a região petrolífera de Samara e danificou residências, segundo autoridades locais.