Ataques israelenses deixam ao menos 30 mortos em Rafah e Gaza

Pelo menos 30 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelenses contra as cidades de Rafah e Gaza nesta segunda-feira, 29, segundo médicos da região.

Três casas foram atingidas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matando pelo menos 25 pessoas e deixando muitas outras feridas. No norte, quatro pessoas morreram no bombardeio de dois prédios na cidade de Gaza.

Quase metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão refugiados em Rafah, depois dos ataques israelenses provocarem o deslocamento da maioria dos palestinos. Israel afirma que Rafah é o último reduto do Hamas na Faixa de Gaza e as Nações Unidas alertaram para um possível desastre humanitário na região caso os ataques contra a cidade se intensifiquem.

Um porta-voz militar israelense afirmou que os os aviões de caça “atacaram alvos terroristas, onde terroristas operavam dentro de uma área civil no sul de Gaza”, se referindo aos ataques noturnos. “As Forças de Defesa de Israel continuarão a impedir atividades terroristas e a proteger os civis israelenses de acordo com o direito internacional”, completou.

Imagens divulgadas depois do bombardeio mostram as vítimas envoltas em sacos brancos e pretos saindo de um hospital em Rafah para serem enterradas por seus familiares.

Proposta de cessar-fogo

Os ataques aconteceram horas antes dos líderes do Hamas serem recebidos no Cairo para avançar nas negociações por uma trégua na guerra contra Israel, através de mediadores egípcios e catarianos.

Uma proposta de cessar-fogo entregue pelo Hamas e a resposta de Israel seriam discutidas no encontro, possivelmente incluindo questões como a libertação de reféns dos dois lados e um “período de calma sustentada”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, afirmou nesta segunda-feira em uma reunião do Fórum Econômico Mundial, em Riad, que estava esperançoso com o avanço das negociações, mas que Israel e Hamas ainda precisavam responder sobre o plano.

“Estamos esperançosos de que a proposta tenha levado em conta as posições de ambos os lados, tenha tentado extrair moderação de ambos os lados e estamos aguardando uma decisão final”, disse Shoukry.