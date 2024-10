Ataque contra hospital em campo de refugiados em Gaza deixa 16 mortos

Ao menos 16 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em um ataque contra um hospital dentro do campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, afirmaram funcionários do hospital à rede americana CNN, nesta quarta-feira, 9. No domingo, o Exército israelense disse ter cercado o campo de refugiados depois de ter detectado a presença de membros do grupo militante palestino Hamas, ordenando no dia seguinte que todos os pacientes e funcionários do hospital Kamal Adwan deixassem a área.

De acordo com o diretor Hussam Abu Saifiya, o hospital é a única unidade médica totalmente funcional restante no norte de Gaza. O hospital, juntamente com outros dois no norte do enclave, recebeu ordens de evacuação do Exército israelense, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras e o Ministério da Saúde de Gaza.

Residentes relataram confrontos intensos nesta quarta-feira dentro do campo de refugiados, onde tanques e soldados israelenses seguem em operação. Esta é a terceira vez que forças israelenses entram em Jabalia desde o ano passado, com a última operação em maio deslocando dezenas de milhares de pessoas, matando centenas e causando destruição generalizada.

As forças israelenses lançaram uma campanha em Gaza para destruir o Hamas em resposta ao ataque sem precedentes do grupo no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram feitas reféns.

Mais de 41.960 pessoas foram mortas em Gaza desde então, de acordo com o Ministério da Saúde do território.