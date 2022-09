Ataque com mísseis a barragem inunda cidade natal de Zelensky

Kryvyi Rih, cidade natal do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi inundada após oito mísseis russos atingirem uma barragem na madrugada desta quinta-feira, 15. Autoridades lutaram para conter os danos ao seu sistema hidráulico depois dos ataques a uma estação de bombeamento de água na maior cidade do centro ucraniano, com uma população estimada de 650.000 habitantes antes da guerra.

Uma deputada do país, Inna Sovsun, afirmou pelo Twitter: “A estação de bombeamento de água foi destruída. O rio [Inhulets] atravessou a barragem e transbordou suas margens. Os edifícios residenciais estão a poucos metros do rio.”

Mais tarde nesta quinta, Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar de Krivyi Rih, disse em um comunicado no Telegram que 112 casas foram inundadas, mas que o trabalho para reparar a barragem estava em andamento e que “as inundações estavam diminuindo”.

Segundo o Instituto para o Estudo das Guerras, think tank com base nos Estados Unidos, os ataques causaram “extensas inundações” em áreas da cidade, depois que o rio Inhulets subiu cerca de 2,5 metros. O centro de pesquisa avaliou que o ataque russo provavelmente pretendia danificar pontes ucranianas mais a jusante, para tentar impedir uma contra-ofensiva em Kherson, controlada por separatistas pró-Rússia.

Dam in Kryvyi Rih, destroyed today by Russian missiles. The water in river Inhulets is still rising. Russian propagandists are praising the attack on critical civilian infrastructure. No doubt Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/EijD0P0Wge

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 14, 2022