Ataque a tiros em escola na Finlândia mata um; menino de 12 anos é preso

Um ataque a tiros dentro de uma escola nos arredores da capital finlandesa, Hensinque, matou uma criança e deixou duas outras gravemente feridas nesta terça-feira, 2. A polícia local informou que um menino de 12 anos, também aluno da instituição, foi detido como suspeito do ataque.

A polícia isolou um prédio na escola Viertola, no subúrbio de Vantaa. A prisão ocorreu sem tiros longe da escola, no bairro de Siltamaki. A polícia também apreendeu a arma de fogo usada para cometer o crime – a licença do objeto pertencia a um parente do presumido autor do crime.

O hospital regional de Helsinque informou que os dois sobreviventes estavam recebendo tratamento para “ferimentos graves”.

Autoridades afirmaram que, por enquanto, não há outros suspeitos além do jovem de 12 anos, de quem a polícia não forneceu nem nome nem mais detalhes. O menino já admitiu a autoria do ataque em uma entrevista preliminar, disse a polícia, que o investiga por crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Ele deve ser encaminhado em breve para os serviços sociais, já que um menor de idade não pode ficar sob a custódia da polícia.

Reação das autoridades

A ministra da Educação da Finlândia, Anna-Maja Henriksson, se emocionou durante comunicado à imprensa horas após o ataque.

“Uma criança de 12 anos nunca mais voltará da escola para casa”, disse ela entre lágrimas.

A ministra do Interior, Mari Rantanen, disse no X: “O dia começou de uma forma horrível… Só posso imaginar a dor e a preocupação que muitas famílias estão enfrentando neste momento. O suspeito do crime foi capturado.”

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, disse que o tiroteio foi profundamente chocante.

“Meus pensamentos estão com as vítimas, seus entes queridos e outros estudantes e funcionários”, disse ele no X.

A investigação não concluiu o motivo do ataque.

A escola Viertola tem cerca de 800 alunos do primeiro ao nono ano e um quadro de 90 funcionários, segundo o município.

Histórico de ataques

Ataques a tiros em escolas na Finlândia colocaram a política de armas de fogo em foco no país.

Em 2007, um jovem matou a tiros seis estudantes, a enfermeira da escola, o diretor, e depois cometeu suicídio usando uma arma na Jokela High School, perto de Helsinque.

Um ano depois, em 2008, Matti Saari, outro estudante, abriu fogo numa escola de ensino técnico em Kauhajoki, no noroeste da Finlândia. Ele matou nove estudantes e um funcionário antes de apontar a arma contra si mesmo.

A Finlândia reforçou suas leis de controle de armas em 2010, introduzindo um teste de aptidão obrigatório a todos os interessados em obter uma licença para comprar armas de fogo. A idade mínima para isso também foi alterada, de 18 para 20 anos.

Existem mais de 1,5 milhão de armas de fogo licenciadas e cerca de 430 mil titulares de licenças no país – cuja população total é de 5,6 milhões de habitantes. A Finlândia é conhecida por atividades como caça e tiro ao alvo.