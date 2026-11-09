As três opções de Eisenkot para formar um governo e tirar Netanyahu do poder em Israel
Líder da oposição tem 28 dias para construir uma coalizão com maioria no Parlamento; Se não tiver êxito, país caminhará para novas eleições
O líder da oposição israelense, Gadi Eisenkot, enfrenta uma complexa negociação política para formar um novo governo e encerrar a longa trajetória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no poder. Após receber a missão do presidente Isaac Herzog no domingo, 8, o ex-chefe do Estado-Maior tem 28 dias para construir uma coalizão com maioria no Parlamento, prazo que poderá ser prorrogado por mais duas semanas. Se não tiver êxito, Israel caminhará para novas eleições — entre 2019 e 2022, o país realizou cinco pleitos por causa de repetidos bloqueios políticos.
Sem maioria no Parlamento, Eisenkot dispõe de três caminhos principais: governar com o apoio de partidos árabes, negociar uma aliança com os ultraortodoxos ou buscar um acordo de unidade nacional com integrantes da atual coalizão governista.
+ Os partidos envolvidos no impasse por um novo governo em Israel
Governo minoritário
A primeira alternativa é formar um governo minoritário, sustentado por partidos que não necessariamente integrariam o gabinete. Nas eleições de 27 de outubro, o chamado “bloco da mudança”, liderado por Eisenkot, conquistou 48 das 120 cadeiras do Knesset, o Parlamento israelense, contra 53 do bloco de Netanyahu. Para alcançar a maioria, são necessários 61 deputados. As duas principais listas de maioria árabe, a Lista Unificada e o Ra’am, que somam 19 cadeiras, já manifestaram disposição de apoiar Eisenkot.
“Pretendo convidar todas as bancadas parlamentares e seus integrantes a se juntarem a nós sob minha liderança (…) Seja agora ou mais adiante”, declarou Eisenkot na sexta-feira 6.
A estratégia, no entanto, enfrenta resistência dentro da própria oposição. O nacionalista Avigdor Liberman ameaça abandonar o bloco caso Eisenkot dependa dos votos dos partidos árabes. Ele argumenta que essa aliança poderia limitar a liberdade de ação militar de Israel em Gaza e no Líbano, uma vez que deixaria o governo exposto ao risco de um veto.
A posição se aproxima do discurso de Netanyahu, que acusa os partidos árabes de apoiar o terrorismo e de tentar “islamizar Israel”.
Apoio dos ultraortodoxos
Uma segunda possibilidade seria buscar o apoio dos partidos ultraortodoxos Shas e Judaísmo Unido da Torá (JUT), que, juntos, possuem 13 deputados — número suficiente para levar o bloco de Eisenkot à maioria de 61 cadeiras.
Historicamente, no entanto, os ultraortodoxos são aliados a Netanyahu e exigem a manutenção da isenção do serviço militar obrigatório para estudantes de escolas talmúdicas, um ponto de atrito com a oposição.
União Nacional
A terceira alternativa seria a formação de um governo de unidade nacional, reunindo integrantes da oposição e da atual coalizão governista. Segundo relatos da imprensa israelense, Herzog tem incentivado essa solução diante da polarização política do país.
No domingo, Netanyahu também defendeu um governo de unidade, mas sob sua própria liderança e sem a participação dos partidos árabes. Eisenkot, por sua vez, afirmou estar disposto a negociar com integrantes do Likud, partido do premiê, e do Partido Sionista Religioso, de extrema direita, desde que ele próprio comande o novo gabinete.
A possibilidade de uma aliança direta entre Eisenkot e Netanyahu, porém, é considerada remota. O líder oposicionista já declarou que não aceitará governar sob as ordens do atual primeiro-ministro.
Israel viveu uma situação semelhante em 2020, quando Netanyahu e o centrista Benny Gantz firmaram um acordo de alternância no poder após três eleições em menos de um ano. A coalizão, entretanto, desmoronou cerca de um ano depois, levando o país novamente às urnas.