As três opções de Eisenkot para formar um governo e tirar Netanyahu do poder em Israel

O líder da oposição israelense, Gadi Eisenkot, enfrenta uma complexa negociação política para formar um novo governo e encerrar a longa trajetória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no poder. Após receber a missão do presidente Isaac Herzog no domingo, 8, o ex-chefe do Estado-Maior tem 28 dias para construir uma coalizão com maioria no Parlamento, prazo que poderá ser prorrogado por mais duas semanas. Se não tiver êxito, Israel caminhará para novas eleições — entre 2019 e 2022, o país realizou cinco pleitos por causa de repetidos bloqueios políticos.

Sem maioria no Parlamento, Eisenkot dispõe de três caminhos principais: governar com o apoio de partidos árabes, negociar uma aliança com os ultraortodoxos ou buscar um acordo de unidade nacional com integrantes da atual coalizão governista.

+ Os partidos envolvidos no impasse por um novo governo em Israel

Governo minoritário

A primeira alternativa é formar um governo minoritário, sustentado por partidos que não necessariamente integrariam o gabinete. Nas eleições de 27 de outubro, o chamado “bloco da mudança”, liderado por Eisenkot, conquistou 48 das 120 cadeiras do Knesset, o Parlamento israelense, contra 53 do bloco de Netanyahu. Para alcançar a maioria, são necessários 61 deputados. As duas principais listas de maioria árabe, a Lista Unificada e o Ra’am, que somam 19 cadeiras, já manifestaram disposição de apoiar Eisenkot.

“Pretendo convidar todas as bancadas parlamentares e seus integrantes a se juntarem a nós sob minha liderança (…) Seja agora ou mais adiante”, declarou Eisenkot na sexta-feira 6.

Continua após a publicidade

A estratégia, no entanto, enfrenta resistência dentro da própria oposição. O nacionalista Avigdor Liberman ameaça abandonar o bloco caso Eisenkot dependa dos votos dos partidos árabes. Ele argumenta que essa aliança poderia limitar a liberdade de ação militar de Israel em Gaza e no Líbano, uma vez que deixaria o governo exposto ao risco de um veto.

A posição se aproxima do discurso de Netanyahu, que acusa os partidos árabes de apoiar o terrorismo e de tentar “islamizar Israel”.

Apoio dos ultraortodoxos

Uma segunda possibilidade seria buscar o apoio dos partidos ultraortodoxos Shas e Judaísmo Unido da Torá (JUT), que, juntos, possuem 13 deputados — número suficiente para levar o bloco de Eisenkot à maioria de 61 cadeiras.

Continua após a publicidade

Historicamente, no entanto, os ultraortodoxos são aliados a Netanyahu e exigem a manutenção da isenção do serviço militar obrigatório para estudantes de escolas talmúdicas, um ponto de atrito com a oposição.

União Nacional

A terceira alternativa seria a formação de um governo de unidade nacional, reunindo integrantes da oposição e da atual coalizão governista. Segundo relatos da imprensa israelense, Herzog tem incentivado essa solução diante da polarização política do país.

Continua após a publicidade

No domingo, Netanyahu também defendeu um governo de unidade, mas sob sua própria liderança e sem a participação dos partidos árabes. Eisenkot, por sua vez, afirmou estar disposto a negociar com integrantes do Likud, partido do premiê, e do Partido Sionista Religioso, de extrema direita, desde que ele próprio comande o novo gabinete.

A possibilidade de uma aliança direta entre Eisenkot e Netanyahu, porém, é considerada remota. O líder oposicionista já declarou que não aceitará governar sob as ordens do atual primeiro-ministro.

Continua após a publicidade

Israel viveu uma situação semelhante em 2020, quando Netanyahu e o centrista Benny Gantz firmaram um acordo de alternância no poder após três eleições em menos de um ano. A coalizão, entretanto, desmoronou cerca de um ano depois, levando o país novamente às urnas.