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Os partidos envolvidos no impasse por um novo governo em Israel

Coalizão do premiê Benjamin Netanyahu obteve 53 cadeiras no Parlamento e oposição, 48; nenhum dos blocos alcançou a maioria necessária para governar

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 13h31 | Atualizado em 30 out 2026, 13h31
Legisladores israelenses no Knesset (Parlamento de Israel) em 20 de maio de 2026, em Jerusalém.
Legisladores israelenses no Knesset (Parlamento de Israel) em 20 de maio de 2026, em Jerusalém. (Amir Levy/Getty Images)
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O partido do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o Likud, e a legenda do ex-chefe das Forças Armadas Gadi Eisenkot, o Yashar, lideram os dois campos que disputam a formação do próximo governo de Israel. Nenhum deles, no entanto, conquistou maioria na eleição da última terça-feira 27. O impasse obriga os candidatos a primeiro-ministro a buscar aliados fora dos grupos com os quais disputaram a eleição. 

A contagem dos votos atribuiu 53 cadeiras ao bloco de Netanyahu, 48 ao de Eisenkot e 19 às duas listas árabes. Como o Parlamento tem um total de 120 cadeiras, é necessário que uma coalizão tenha ao menos 61 para formar um novo governo. 

Com 27 deputados, o Likud permaneceu como a maior bancada. A legenda de direita tem entre seus aliados o Poder Judaico, sigla do ministro ultradireitista Itamar Ben-Gvir, com sete cadeiras, e o Sionismo Religioso, do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, com seis. 

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Completam a coalizão de Netanyahu o Shas, com seis deputados, e o Judaísmo Unido da Torá, com sete. Ambas são legendas ultraortodoxas, cuja principal demanda é a isenção de serviço militar para estudantes de escolas talmúdicas, um ponto de atrito com a oposição. 

Oposição a Netanyahu

Do outro lado, o Yashar conquistou 21 cadeiras e tornou Eisenkot o principal adversário de Netanyahu na disputa pelo cargo de premiê. Entre seus aliados está o B’Yachad, agremiação dos ex-primeiros-ministros Naftali Bennett e Yair Lapid, que elegeu 12 deputados. Também fazem parte da oposição o partido Yisrael Beytenu, do ex-ministro da defesa Avigdor Liberman, com sete assentos, e os Democratas, com oito. 

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+ Quem é Gadi Eisenkot, ex-chefe militar que ameaça tirar Netanyahu do poder em Israel

As duas listas de maioria árabe, por sua vez, chegaram a uma representação conjunta recorde. O Ra’am, ou Lista Árabe Unida, de Mansour Abbas, conquistou oito cadeiras. De origem islamista, o partido participou do governo Bennett-Lapid formado em 2021 e voltou a sinalizar disposição para integrar uma coalizão que substitua Netanyahu. Nos últimos meses, também buscou ampliar sua atuação para além da base religiosa e atrair judeus.

Já a Lista Conjunta, com 11 deputados, reúne os partidos Hadash, Ta’al e Balad e é liderada por Yousef Jabareen. A aliança defende um governo contrário a Netanyahu, além de medidas como um plano financiado de combate à criminalidade nas comunidades árabes e um caminho para a criação de um Estado palestino.

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Fiel da balança

Somados, os deputados da oposição e das listas árabes chegariam a 67 assentos, suficientes para alcançar uma maioria. Contudo, Eisenkot e seus aliados resistem à ideia de formar uma coalizão com as siglas árabes.

Alguns aliados de Netanyahu já sugeriram que o primeiro-ministro se una a Eisenkot e a outros centristas. Esse seria um cenário confortável para o líder israelense, desde que ele permanecesse no comando. Para o opositor, porém, associar-se a um homem que ele próprio classificou como inapto para liderar Israel teria um custo político elevado.

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Até que um novo gabinete seja formado, Netanyahu permanece à frente do Executivo como primeiro-ministro interino.

Amplamente vista como um referendo sobre o governo ultradireitista de Netanyahu e sob um clima de polarização intensa, a eleição de terça-feira teve a mais alta taxa de comparecimento às urnas em pelo menos 45 anos, de 77,9%. Foi a primeira votação desde que os ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, deram início a três anos de guerra na Faixa de Gaza.

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