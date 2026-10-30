Os partidos envolvidos no impasse por um novo governo em Israel

Após as eleições israelenses, nem o Likud de Netanyahu nem o Yashar de Eisenkot alcançaram maioria, gerando um impasse na formação do governo. A busca por aliados é crucial, com destaque para as listas árabes, embora haja resistência. Netanyahu segue como premiê interino em um cenário pós-Hamas e de alta polarização.

Completam a coalizão de Netanyahu o Shas, com seis deputados, e o Judaísmo Unido da Torá, com sete. Ambas são legendas ultraortodoxas, cuja principal demanda é a isenção de serviço militar para estudantes de escolas talmúdicas, um ponto de atrito com a oposição.

Oposição a Netanyahu

Do outro lado, o Yashar conquistou 21 cadeiras e tornou Eisenkot o principal adversário de Netanyahu na disputa pelo cargo de premiê. Entre seus aliados está o B’Yachad, agremiação dos ex-primeiros-ministros Naftali Bennett e Yair Lapid, que elegeu 12 deputados. Também fazem parte da oposição o partido Yisrael Beytenu, do ex-ministro da defesa Avigdor Liberman, com sete assentos, e os Democratas, com oito.

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As duas listas de maioria árabe, por sua vez, chegaram a uma representação conjunta recorde. O Ra’am, ou Lista Árabe Unida, de Mansour Abbas, conquistou oito cadeiras. De origem islamista, o partido participou do governo Bennett-Lapid formado em 2021 e voltou a sinalizar disposição para integrar uma coalizão que substitua Netanyahu. Nos últimos meses, também buscou ampliar sua atuação para além da base religiosa e atrair judeus.

Já a Lista Conjunta, com 11 deputados, reúne os partidos Hadash, Ta’al e Balad e é liderada por Yousef Jabareen. A aliança defende um governo contrário a Netanyahu, além de medidas como um plano financiado de combate à criminalidade nas comunidades árabes e um caminho para a criação de um Estado palestino.

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Fiel da balança

Somados, os deputados da oposição e das listas árabes chegariam a 67 assentos, suficientes para alcançar uma maioria. Contudo, Eisenkot e seus aliados resistem à ideia de formar uma coalizão com as siglas árabes.

Alguns aliados de Netanyahu já sugeriram que o primeiro-ministro se una a Eisenkot e a outros centristas. Esse seria um cenário confortável para o líder israelense, desde que ele permanecesse no comando. Para o opositor, porém, associar-se a um homem que ele próprio classificou como inapto para liderar Israel teria um custo político elevado.

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Até que um novo gabinete seja formado, Netanyahu permanece à frente do Executivo como primeiro-ministro interino.

Amplamente vista como um referendo sobre o governo ultradireitista de Netanyahu e sob um clima de polarização intensa, a eleição de terça-feira teve a mais alta taxa de comparecimento às urnas em pelo menos 45 anos, de 77,9%. Foi a primeira votação desde que os ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, deram início a três anos de guerra na Faixa de Gaza.