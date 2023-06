Após seis meses, astronautas chineses voltam à Terra em segurança

Após seis meses de missão a bordo da estação espacial Tiangong, da China, três astronautas chineses voltaram à Terra em segurança neste domingo, 4. Segundo a mídia estatal do país, China News, a missão foi um “sucesso” com o pouso da cápsula cor da espaçonave Shenzhou-15 na região da Mongólia, no norte do país e a saída de Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu saíram da aeronave “em boas condições físicas”.

Durante a missão, os três taikonautas, como são designados os astronautas na China, fizeram caminhadas espaciais e outros experimentos.

Na semana passada, a China enviou três novos astronautas para a estação como parte da missão Shenzhou-16, sendo um deles, o primeiro civil chinês em órbita.

Com um investimento de bilhões de dólares em programas espaciais, Pequim espera enviar uma missão à Lua até 2030 e construir uma base no local, superando a Rússia e os Estados Unidos.