Após registrar recorde de 50ºC, cidade do Canadá é devorada por incêndio

Moradores da cidade de Lytton, a 260 quilômetros de Vancouver, na Colúmbia Britânica, Canadá, foram obrigados a fugir do local na última quarta-feira (30), devido à disseminação de incêndios florestais.

O alerta foi emitido pela prefeitura local, que deu apenas 15 minutos para os 250 residentes evacuarem a região.

De acordo com o prefeito, Jan Polderman, as chamas que consumiram a cidade tinham até quatro metros de altura e se espalharam rapidamente, impulsionadas por ventos de até 70 km/h.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.

We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO

— Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021