Após desistência de Biden, pesquisa aponta Kamala tecnicamente empatada com Trump

Novo levantamento de intenção de voto realizado após a desistência de Joe Biden de concorrer às eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro aponta Kamala Harris tecnicamente com o republicano Donald Trump.

Segundo o instituto Morning Consult, Trump está com 47% e Kamala, com 45%.

A pesquisa foi realizada nos dias 21 e 22 de julho, portanto depois da renúncia do presidente Biden, que aconteceu no domingo (21). Cerca de 900 eleitores foram entrevistados.

Como a margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, a porcentagem de Trump pode variar entre 44% e 50%, e a de Kamala entre 42% e 48%. O que configura um empate técnico.

Ainda de acordo com o levantamento, Kamala Harris é a candidata com as melhores chances de vencer Trump em uma disputa direta entre os nomes do Partido Democrata.

Outras figuras fortes do legenda, como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, do Michigan, Gretchen Whitmer, e o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, aparecem com 39% das intenções de voto contra 47 de Trump. Os três já declararam que vão apoiar Kamala.

Ainda de acordo com o estudo da Morning Consult, 65% dos eleitores do Partido Democrata apoiam a candidatura de Kamala Harris em substituição a Joe Biden.

Esse percentual, afirma a Morning Consult, mais que dobrou em relação ao final de junho, quando foi realizado o primeiro debate presidencial.

O programa de TV expôs a fragilidade de Joe Biden, que apareceu rouco, gaguejou e se confundiu durante as respostas.

A pesquisa também mostra que 63% dos eleitores dizem que Biden deve cumprir o restante de seu mandato, contra 30% que a preferem sua renúncia imediata.