Em comício público, Kamala Harris defende Biden e ataca Donald Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participou de um comício eleitoral na cidade de Wilmington, no Delaware, na tarde desta segunda-feira (22).

Ao subir ao palco, Kamala agradeceu o presidente Joe Biden, que anunciou no domingo (21) sua desistência na disputa pela Casa Branca. Biden, que se recupera de uma infecção de covid no balneário de Rehoboth Beach, estava ao telefone com Kamala e a equipe.

“Eu adoro Joe Biden – sei que todos nós adoramos”, disse, acrescentando que a equipe de campanha “será a razão pela qual venceremos”.

A democrata fez agradecimentos ao comitê eleitoral do Partido Democrata. E anunciou que manteria os atuais chefes de campanha, Jen O’Malley Dillon e Julie Chavez Rodriguez, no cargo.

“Joe, eu sei que você ainda está na ligação e nós temos conversado todos os dias. Nós amamos Joe e sua mulher, Jill. Eles são como uma família para nós”, disse.

Em seguida, Biden respondeu, por telefone. “Eu te amo, garota”, disse o mandatário, sob aplausos do público no local.

Em seus comentários, a nova postulante à Casa Branca teceu críticas ao ex-presidente e rival republicano Donald Trump.

“Como procuradora, enfrentei predadores de todos os tipos. Predadores que abusavam de mulheres, fraudadores que roubavam consumidores, trapaceiros que quebravam as regras do jogo. Então, ouçam-me quando digo que conheço o tipo de Donald Trump. Nesta campanha, orgulhosamente colocarei meu histórico contra ele.”

“Se Trump voltar ao poder, assinará uma lei nacional que proíbe o aborto em todos os estados. Mas não vamos deixar isso acontecer”, disse.

“Cada um de nós enfrentará essa questão: em que tipo de país queremos viver? Um país de liberdade, compaixão e estado de direito? Ou um país de caos, medo e ódio?”, acrescentou.