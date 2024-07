Kamala Harris arrecada 81 milhões de dólares em 24 horas, recorde histórico

A campanha presidencial de Kamala Harris anunciou a arrecadação de 81 milhões de dólares, cerca de 451 milhões de reais, nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (22).

O montante tem como origem depósitos feitos por eleitores comuns, sendo que a maioria o fez pela primeira vez nesta eleição.

E acontece depois do presidente, Joe Biden, anunciar sua desistência à disputa pela Casa Branca no domingo (21).

Essa quantia representa um recorde histórico, já que essa é a maior arrecadação feita por candidatos presidenciais nos Estados Unidos num período de 24 horas.

Segundo o comitê de campanha, 880.000 pessoas contribuíram, 60% deles sendo gente que fez sua primeira doação na campanha eleitoral de 2024.

“A manifestação histórica de apoio ao vice-presidente Harris representa exatamente o tipo de energia e entusiasmo popular que vence as eleições”, disse Kamala Harris, em mensagem divulgada por seu porta-voz, Kevin Munoz.

“Estamos presenciando uma união ampla e diversificada em apoio à campanha. Há uma onda de suporte à Kamala Harris, e Donald Trump está aterrorizado porque sabe que a sua agenda é impopular”, prossegue o comunicado.

A campanha de Harris afirma que o seu fundo de campanha já contabiliza 250 milhões de dólares, cerca de 1,3 bilhão de reais.

O primeiro dia útil após a desistência de Joe Biden indica que Harris é favorita para conseguir o endosso do Partido Democrata na disputa pela Casa Branca contra Donald Trump.

Nomes de peso da sigla anunciaram que vão apoiar Harris, incluindo a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

Segundo analistas dos Estados Unidos, o endosso de Pelosi é considerado crucial para sacramentar o nome de Harris.

“Hoje, é com imenso orgulho e otimismo ilimitado para o futuro do nosso país que apoio a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos”, disse Nancy.

“Meu apoio entusiasmado a Kamala Harris para presidente é oficial, pessoal e político”, continuou.

O apoio a Kamala Harris acontece dentro e de fora do Capitólio, com manifestações públicas de políticos, sindicatos e aliados do Partido Democrata.

Isso inclui comunicados dos governadores democratas de Illinois, Michigan, Minnesota e Wisconsin, quatro estados do Meio-Oeste considerados decisivos nas eleições presidenciais de novembro.

Dois deles, Gretchen Whitmer, de Michigan, e JB Pritzker, de Illinois, foram mencionados como possíveis adversários de Harris na indicação.

A bênção deles para sua candidatura, juntamente com a de Andy Beshear, governador do Kentucky, que também veio na segunda-feira, deixa cada vez menor o espaço para o lançamento de outra candidatura.

Também na segunda-feira, Kamala Harris fez seus primeiros comentários desde que Biden desistiu da corrida, substituindo-o em um evento na Casa Branca que celebrava estudantes atletas enquanto o presidente se recupera da Covid.

“O legado de realizações de Joe Biden nos últimos três anos é incomparável na história moderna”, disse ela, prestando homenagem ao “profundo amor de Biden pelo nosso país”. Kamala, porém, evitou falar da sua própria candidatura.

“Sou testemunha em primeira mão de que todos os dias o nosso presidente luta pelo povo americano e estamos profundamente gratos pelo seu serviço à nossa nação.”

As atenções do Partido Democrata voltam-se, agora, para o ex-presidente Barack Obama.

No domingo, Obama emitiu um comunicado em apoio a Biden, que foi seu vice durante os dois mandatos.

“Navegaremos em águas desconhecidas nos próximos dias”, disse Obama. “Mas tenho uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual surgirá um candidato notável”, prosseguiu ele, sem citar Kamala Harris.