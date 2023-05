Após ataque de drones em Moscou, Putin diz que Kiev tenta assustar russos

O presidente russo, Vladimir Putin, respondeu aos ataques de drones desta terça-feira, 30, na capital Moscou, acusando Kiev de tentar assustar a população russa. Esta é a primeira vez que a cidade é alvo de vários drones desde o início da guerra na Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo afirmou que pelo menos oito drones causaram danos pequenos. De acordo com Putin, civis foram alvejados, mas as defesas aéreas lidaram satisfatoriamente com a ameaça. Porém, ele disse que as defesas ainda precisam de “um pouco de trabalho” e devem ser “mais densas”.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que ninguém ficou gravemente ferido. Vários drones caíram em um subúrbio onde moram funcionários do governo e, supostamente o ex-presidente Dmitry Medvedev e o primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

Na TV russa, Putin disse o ataque foi uma resposta ao que ele descreveu como um ataque russo ao QG da inteligência militar da Ucrânia nos últimos dias.

“Em resposta a isso, o regime de Kiev escolheu um caminho diferente, o caminho das tentativas de intimidar a Rússia, de intimidar os cidadãos russos e de ataques aéreos contra edifícios residenciais”, disse Putin. “Isso é obviamente um sinal de atividade terrorista. Eles estão nos provocando a responder da mesma forma”.

+ Kremlin culpa Kiev após vários drones atingirem prédios em Moscou

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acrescentou que o apoio ocidental a Kiev está “pressionando a liderança ucraniana para ações criminosas cada vez mais imprudentes, incluindo atos de terrorismo”. Porém, segundo eles, os oito drones direcionados a Moscou foram interceptados.

Continua após a publicidade

+ Kiev volta a ser alvo na guerra com raro ataque diurno da Rússia

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, frequentemente critica os habitantes do bairro como uma elite fora de alcance, sem compromisso com a guerra na Ucrânia. Prigozhin culpou os ataques de drones desta terça-feira aos oficiais militares que vivem no subúrbio.

Não houve relatos de sinais de alerta sobre a ocorrência de um ataque aéreo em Moscou. Analistas afirmam que o radar da Rússia não foi capaz de detectar os drones e disparar o alarme de ataque aéreo porque eles estavam voando muito baixo.

O conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, disse que Kiev não estava diretamente envolvida, mas que a Ucrânia prevê um aumento de tais incidentes.

Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos repetiu a posição de Washington de que não apoia ataques dentro da Rússia, acrescentando que ainda está coletando informações sobre os ataques de drones.

Os ataques em Moscou seguiram a um ataque de drone durante a noite em Kiev, no qual pelo menos uma pessoa foi morta. Autoridades ucranianas disseram que destroços incendiaram edifícios enquanto as defesas aéreas do país interceptavam mais de 20 drones.

+ Rússia emite mandado de prisão para senador dos EUA por falas sobre guerra

Outro suposto ataque de drones ao Kremlin ocorreu no início de maio. Na época, imagens não verificadas circularam online mostrando fumaça subindo acima do complexo, enquanto um segundo vídeo mostrava uma pequena explosão acima do Palácio do Senado, usado como escritórios da administração presidencial.

Continua após a publicidade

Siga