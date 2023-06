Apesar de batalhas ‘ferozes’, Ucrânia registra avanços na contraofensiva

A Ucrânia relatou avanços em sua contraofensiva contra as forças russas nesta quarta-feira, 14, no que disse ser uma luta “extremamente feroz”.

Em uma postagem em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram, a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse que as ações do exército ucraniano tiveram sucesso “parcial”.

Segundo ela, no dia anterior, os soldados ucranianos avançaram entre 200 e 500 metros em várias áreas perto da pequena cidade oriental de Bakhmut, e entre 300 e 350 metros na direção da cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país.

“Nossos soldados estão se movendo diante de combates extremamente ferozes e superioridade aérea e de artilharia do inimigo”, disse Maliar.

A autoridade de Defesa afirmou que os combates perto da vila de Makarivka, na direção da cidade portuária de Berdyansk, no sul, continuam intensos. Além disso, várias batalhas seguem ativas nas áreas de Novodanylivka e Novopokrovsk, que ficam na direção de Mariupol, onde houve um cerco russo no ano passado.

De acordo com o porta-voz do Estado-Maior ucraniano, Andriy Kovalev, as forças ucranianas libertaram mais de 100 quilômetros quadrados de território desde o início das operações de contraofensiva.

A Rússia não reconheceu oficialmente nenhum ganho ucraniano. O presidente do país, Vladimir Putin, disse na terça-feira 13 que, por enquanto, não vê necessidade de uma nova mobilização de reservistas.

O financista chefe do exército mercenário russo Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou, contudo, que a avaliação do Estado-maior ucraniano está correta.

O Instituto para o Estudo das Guerras, centro de pesquisas com sede dos Estados Unidos, informou na terça-feira 13 que fontes russas declararam que as forças ucranianas seguem com ataques terrestres a sudoeste de Orikhiv e ao sul de Hulyaipole, no oeste da região de Zaporizhia.