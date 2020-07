Apagões, fome e suicídios: o dramático colapso econômico do Líbano

País que já foi conhecido como “a Suíça do Oriente Médio” pela prosperidade de sua economia, o Líbano enfrenta um pesadelo sem precedentes, enquanto lida com a pandemia do coronavírus. Castigada por severa recessão desde 2019, a pequena nação à beira do Mar Mediterrâneo vive um colapso econômico e social, com a explosão de miséria e a falência dos serviços públicos. Segundo analistas, é a pior crise do Líbano desde a Guerra Civil, entre 1975 e 1990. E ainda que os números sejam baixos, com 3.000 casos e 40 mortes, o coronavírus vem exacerbando a situação. Isso porque o bloqueio, que já dura três meses, paralisou o turismo, setor responsável por 20% do PIB.

Na última semana, o suicídio de um homem de 61 anos num movimentado café da capital, Beirute, deixou o país em choque. No momento em que tirou a vida, ele segurava sua ficha criminal sem anotações e a bandeira do Líbano. “Ele se matou porque não aguentava mais passar fome”, gritava o primo do homem ao chegar ao local.

De acordo com projeções do Banco Mundial, a crise deve empurrar metade dos libaneses para a pobreza extrema. Um em cada quatro não tem emprego, e os que possuem viram os salários perderem 90% do poder de compra desde o início do ano. O resultado é que, segundo dados do próprio governo, 75% precisam de ajuda humanitária para se alimentar. Segundo projeção feita pelo Fundo Monetário Internacional, o ano deve se encerrar com tombo de 12% do PIB.

A catástrofe libanesa teve início em outubro de 2019. Naquele mês, o sistema bancário começou a apresentar escassez de dólares e variações cambiais repentinas. A mudança era, na verdade, sintoma de insolvência fiscal. A recessão revelou que o governo libanês enveredou por um sofisticado sistema que se assemelha às pirâmides financeiras.

Isto é, o Banco Central tomava empréstimos de bancos comerciais a taxas de juro acima do mercado, e utilizava esse dinheiro para rolar suas dívidas e manter a libra libanesa artificialmente em câmbio fixo com o dólar. Esse esquema durou 22 anos e, segundo o Fundo Monetário Internacional, provocou perdas que superam os 90 bilhões de dólares. E deixou uma dívida pública impagável, que equivale hoje a 170% do seu PIB.